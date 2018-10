Camminata tra gli olivi a Castellana Grotte

Castellana Grotte aderisce alla seconda “Camminata tra gli Olivi”, domenica 28 si cammina in campagna e si mangia sano.

Una camminata nella nostra campagna che ha in sé un grande obiettivo, far conoscere a tutti la bellezza del nostro territorio e l’importanza di mangiare sano con olio extravergine d’oliva prodotto dalla nostra terra. Con questo spirito l’Amministrazione Comunale di Castellana ha aderito alla seconda edizione della “Camminata tra gli olivi” manifestazione che si svolge in contemporanea in 120 città italiane e promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Domenica 28 Ottobre con partenza alle 9:00 dall’IISS Consoli Pinto, l’istituto alberghiero di Castellana Grotte in via Rosatella, i partecipanti potranno affrontare un percorso di circa 6 chilometri attraverso le vie della campagna castellanese passando anche per Strada Comunale Cordone, dal grande valore storico. La strada era infatti il confine del cordone sanitario che nel 1600 si strinse attorno alla città attanagliata dalla peste per evitare l’estensione del contagio.



La conclusione della camminata è previsto per le 12:30 presso l’istituto alberghiero dove docenti ed alunni offriranno ai partecipanti alla passeggiata prodotti tipici e rivisitazioni di piatti locali a base di olio extravergine d’oliva prodotto a Castellana Grotte. L’iniziativa si inserisce nell’Anno del Cibo Italiano proposta dal Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dei Beni Culturali e del Turismo. La Camminata tra gli Olivi di Castellana Grotte è organizzata dal Comune in sinergia con diverse associazioni del territorio, Atletica Castellana Freedogs, ATC SottoSopra, APS Giovani Castellanesi, il Comitato Feste Patronali e Castellana Conviene.



Per partecipare sarà necessario iscriversi compilando un modulo dal 20 Ottobre presso i punti accreditati:

- ATC SottoSopra, Via Matteotti 18 aperto il giovedì dalle 19.00 alle 22.00;

- Comitato Feste Patronali, Via Marconi 5 aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 19.30;

- APS Giovani Castellanesi – Via Trento 26 il venerdì dalle 19.30 alle 21.30;

- Castellana Conviene (presso la sede della Pro Loco) Via De Consolibus 7 il sabato dalle 18.00 alle 20.00.



La quota di iscrizione è di 3 euro (nessuna quota fino ai 12 anni), i proventi dell’iniziativa verranno destinati alla ONLUS “Save the Olives” che collabora con il CNR alla costante ricerca di soluzioni di innesto per salvare gli alberi di olivo colpiti da Xylella.



Previsto il punto di intervento sanitario curato dall’AVPA, volontari dell’ANPANA a cavallo e distribuzione di acqua offerta dall’Atletica Castellana Freedogs.



La camminata è senza barriere architettoniche e sarà praticabile anche da genitori con bimbi nel passeggino ed in più grazie all’impegno dell’Associazione ATC SottoSopra sarà fruibile anche da persone in carrozzina, mentre qualora vi siano dei cittadini con problemi di deambulazione sarà possibile effettuare il percorso con due carrozzine dell’associazione, ovviamente si consiglia di prenotare quanto prima.



Sarà anche per i più piccoli una occasione formativa in quanto sono previste dimostrazioni di piantumazione e potatura degli alberi d’olivo a cura dell’Associazione Giovani Castellanesi. In caso di maltempo tutti gli iscritti potranno incontrarsi alle 11.30 presso l’istituto alberghiero per affrontare le tematiche relative alla promozione della cultura del mangiar sano e per una degustazione a base di prodotti preparati da docenti e alunni a base di olio extravergine d’oliva. Per ogni informazione riguardante sarà possibile contattare il 333/3721762.