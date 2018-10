'Camminata tra gli olivi' a Sannicandro di Bari

La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.



VI INVITIAMO A PARTECIPARE ALLA SECONDA GIORNATA NAZIONALE DELLA CAMMINATA TRA GLI OLIVI CHE SI TERRA' DOMENICA 28 OTTOBRE 2018.



L'INIZIATIVA E' COMPLETAMENTE GRATUITA



PROGRAMMA:

Ore 09:00

RADUNO DEI PARTECIPANTI PRESSO IL PORTALE DEL CASTELLO NORMANNO SVEVO DI SANNICANDRO DI BARI.



ORE 09:30

INIZIO CAMMINATA



MISETTA

MASSERIA PARCO DEL CONTE



CASTELLO NORMANNO SVEVO (Degustazione di prodotti locali a base di Olio)



LA DISTANZA DEI LUOGHI DA VISITARE, INSIEME AL TRAGITTO DI ANDATA E RITORNO, È DI CIRCA 5KM.