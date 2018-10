"Camminata tra gli olivi", itinerario a ridosso del Parco Nazionale Alta Murgia alla scoperta della cultura dell'olio

Sarà il poeta e paesologo Franco Arminio l'ospite principale a Ruvo di Puglia della seconda edizione della "Camminata tra gli olivi" la manifestazione di valorizzazione della cultura dell'olio in programma in tutta Italia per domenica 28 ottobre, promossa dall'associazione Città dell'Olio e dalla Regione Puglia, organizzata a Ruvo dall'Asessorato Cultura e Turismo del Comune in collaborazione con lo staff del servizio civile dello sportello Agrinforma.

Il percorso di quest'anno (sei chilometri di facile percorrenza) si sviluppa nella Pre-Murgia a Sud dell'abitato, ai margini del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dove gli oliveti convivono con altre colture tradizionali dell'agro di Ruvo di Puglia come il mandorlo, la vite e i ciliegio; un agro-ecosistema complesso che custodisce un importante livello di diversità biologica e paesaggistica. Lungo l'itinerario è possibile osservare esempi di architettura a secco (muretti, trulli, casedde).

La camminata si concluderà alla "Pineta Polvino", un'oasi naturale pubblica oggetto di un recente intervento di miglioramento boschivo che ne consentirà la fruizione.

Ospite della giornata, come detto, sarà il poeta, scrittore e paesologo Franco Arminio, da sempre innamorato di Ruvo di Puglia, che presterà voce e presenza ad una camminata che vuole essere un momento di riscoperta e contatto con il paesaggio attraverso le parole, gli odori e i sapori.

Ecco il programma completo della giornata

ore 9.00 Incontro presso contrada Cicchetto, 361, 70037 Ruvo di Puglia BA nei pressi della

"Sala Ricevimenti Lady Tiffany" (41°03'31.0"N 16°28'14.2"E)

Partenza per un itinerario di circa 6 km di facile percorrenza.

ore 11.30: Arrivo al Bosco Comunale di Polvino

Franco Arminio tra paesaggio e poesia

Degustazione di olio e prodotti locali

ore 12.30: Conclusione dell'iniziativa e rientro al parcheggio a piedi oppure con un mezzo pubblico messo a disposizione dal Comune di Ruvo.

In caso di tempo incerto, telefonare al numero 3460917544 (Sportello Agrinforma)

Per informazioni e adesioni entro il 26 ottobre Infopoint Ruvo di Puglia, prolocoruvodipuglia@libero.it , tel. 080 3628428