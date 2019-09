A Bari il quarto appuntamento con il "Cammino nella città ideale"

Porta al mare il quarto appuntamento con il "Cammino nella città ideale", promosso a Bari dall'associazione Arché nell'ambito della Rete civica urbana Murat - San Nicola, finanziata dal Comune di Bari grazie al Poc Città metropolitane 2014-2020. Domenica 29 settembre, ore 17.30, torna dunque il percorso (totalmente gratuito) condotto dalla psicologa Olimpia Binetti, trainer in ginnastica respiratoria e rilassamento, e da Francesca Rucci, specialista in risata dello yoga. Con partenza dal sagrato della chiesa di San Ferdinando in via Sparano, il lungo serpentone di partecipanti, proseguirà su corso Vittorio Emanuele, in direzione del lungomare Nazario Sauro, per raggiungere infine il Palazzo della ex Provincia di Bari. Il respiro come vita, promotore di energia e vita, scandisce dunque un percorso interiore alla riscoperta di sè stessi e di ciò che ci circonda, lungo un tracciato di città ideale.