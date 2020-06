Nuovo appuntamento della RCU Murat - San Nicola: "Il Cammino della Pace"

E proprio le emozioni che hanno accompagnato tutti i sette Cammini Arcobaleno della Salute organizzati da Asd Arché-S della Dott.sa Olimpia Binetti, ci conducono all'appuntamento finale con “Il Cammino della Pace”.

Un cammino alla riscoperta delle strade percorse da Isabella D'Aragona e San Nicola nella Città Ideale, fulcro del progetto della Rcu Murat - San Nicola (finanziata dal Pon Metro Poc Citta metropolitane 2014-2020).

L'itinerario, che partirà domenica 5 luglio alle ore 18.30, dal sagrato della chiesa di San Ferdinando, organizzato con il patrocinio di EPS UISP – Bari, darà spazio alla cultura della nostra città accompagnata dalla salute con la “ Ginnastica Creativa” della Dott.ssa Elisabetta Germinario; all'arte con “ Giochi di pennelli e colori” in piazza Mercantile, a cura della Bottega d'arte Itinerante “A Mani Libere” di Maria Pierno; alla storia con “ Il pozzo di Isabella e l'acqua rigeneratrice di vite” a cura di Paola Bozzani; alla poesia con il reading “La bellezza della luce di Castello e Cattedrale” a cura di Maria Pia Latorre e Enzo Carrozzini; all'interiorità con “Meditazione colore bianco” armonia, gratitudine e pace, a cura della Dott.ssa Olimpia Binetti; a concludere l'evento “Percussioni e Danza in cerchio” una danza collettiva, vestiti di bianco, per celebrare la rinascita e la prosperità di Bari, città ideale,

Il percorso è gratuito ma con obbligo di prenotazione, durante il Cammino, sarà necessario mantenere le misure di sicurezza per il Covid-19, munendosi di mascherine e guanti.