Campo Estivo Verde presso il Parco di Lama Balice

A partire dal 29 giugno fino al 30 luglio inizia il Campo Estivo Verde!!! Le attività si svolgeranno in massima sicurezza secondo le ultime linee guida dell' Ordinanza Regionale Puglia n. 259 (Attività prima infanzia, centri estivi, campi estivi).

Il costo è di 60 euro a settimana, rimborsabili attraverso il bonus Inps per i centri estivi.

Le attività si svolgeranno a partire dalle 8,30 fino alle 13.30 presso il Parco Naturale di Lama Balice ( zona Aereoporto di Bari) e saranno totalmente in natura. Sono rivolte a bambini dai 6 agli 11 anni.

Passeggiate naturalistiche, piantumazione dell'orto, caccia al tesoro, percorsi di abilità e creatività.A luglio ci sarà la possibilità di portare i bambini a cavallo!