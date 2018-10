Al Palaflorio i campionati italiani di Taekwondo e Parataekwondo

Al Palaflorio di Bari, dal 26 al 28 ottobre, i Campionati Italiani Senior Cinture Nere di Taekwondo 2018 e i Campionati Italiani Para-Taekwondo

I migliori atleti del panorama nazionale si affronteranno in una competizione ad eliminazione detta che decreterà il Campione Italiano 2018 per ogni categoria.

I migliori atleti del panorama nazionale, dunque, si affronteranno nel prossimo weekend in una competizione ad eliminazione diretta che decreterà il Campione Italiano 2018 per ogni categoria.

La gara, inoltre, prevede l’ applicazione del “Random Weigh-In”, una delle ultime novità del nuovo regolamento di combattimento della World Taekwondo, attivo dal Grand Prix di Roma 2018.

I numeri riassumono al meglio la portata dell’ evento: ben 283 sono gli iscritti complessivi, tra cui 182 uomini e 101 donne. 126, invece, sono le squadre rappresentate.

Da seguire, in particolare, le prestazioni degli atleti che hanno già intrapreso il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A cominciare dal gioiellino pugliese Vito Dell’ Aquila. Il 17enne, originario di Mesagne, è una delle punte di diamante della nazionale ed occupa il 12esimo posto del ranking mondiale nella categoria -58kg. Presenti, inoltre, gli azzurri Roberto Botta (-80kg), Laura Giacomini (+67kg), nonché Martina Corelli (-49 kg) e Simone Crescenzi (-63 kg), rispettivamente medaglia d’ oro e di bronzo al recente Greece Open. Tra gli emergenti, spiccano i nomi di Gabriele Caulo ed Assunta Cennamo, entrambi reduci dal bronzo conquistato alle ultime Olimpiadi giovanili, a Buenos Aires.

Nel dettaglio, il programma prevede da oggi le operazioni di peso per tutte le categorie femminili (dalle 9,30 alle 11,30), in gara a partire dalla 12,30. Dalle 9 di sabato 27, invece, toccherà alle categorie maschili -54, -58, -63, -68 kg, mentre domenica gareggeranno le categorie maschili -74, -80, -87 e +87 kg.

Che cosa è Il random weight in:

La verifica del peso a campione dell’ atleta (random weight-in) verrà effettuata la mattina della gara, massimo due ore prima dell’ inizio della competizione.Verranno sorteggiati il 20% degli atleti per ogni categoria e le percentuali verranno arrotondate per difetto o per eccesso.

Gli atleti sorteggiati verranno pubblicati sul sito della Federazione Italiana Taekwondo www.taekwondoitalia.it un’ ora prima dell’ inizio random weight-in.

L’ aumento di peso tollerato per poter accedere alla propria categoria sarà del 5%.

Non presentarsi o superare il massimo consentito comporta la squalifica.

Il processo delle operazioni di peso dovrà terminare entro 30 minuti dall’ inizio della gara.

L’ingresso al pubblico è libero.