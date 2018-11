A Bari i Campionati assoluti di tennis

Il Circolo Tennis Bari ospiterà i Campionati assoluti pugliesi 2018. I migliori atleti di quarta, terza e seconda categoria si sfideranno sui campi della storica struttura nata nel 1936. Si parte sabato 17 novembre, mentre le finali dovrebbero essere disputate il prossimo 9 dicembre. Saranno ventiquattro giorni di spettacolo assicurato: a Bari arriveranno i più forti giocatori tesserati per i circoli tennis pugliesi. Il montepremi totale del torneo è di seimila euro, diviso tra i tabelloni di singolare maschile, femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto. Tra le teste di serie che parteciperanno al torneo figurano Francesco Garzelli (2.2), classe 1991 e vincitore di numerosi open in Puglia, attualmente impegnato in Serie A1 maschile con il CT Maglie, e il suo compagno di squadra Giorgio Portaluri (2.3). I giovani baresi Marco Micunco (2.4) e Natasha Piludu (2.3) vestiranno i panni degli outsider della competizione.

Oltre ai premi in denaro, il Comitato pugliese della Federazione Italiana Tennis premierà con biglietti d’ingresso agli Internazionali d’Italia IBI 2019 i migliori 8 atleti e le migliori 4 atlete della provincia pugliese che avrà totalizzato più punti nei tabelloni di 3ª e 4ª categoria.

I Campionati assoluti pugliesi saranno presentati martedì 6 novembre, alle ore 12.00, durante una conferenza stampa al Circolo Tennis Bari.

Interverranno:

Francesco Mantegazza, presidente Comitato Regionale Puglia F.I.T.;

Isidoro Alvisi, consigliere nazionale F.I.T;

Donato Calabrese, consigliere nazionale F.I.T;

Nicoletta Virgintino, presidente Circolo Tennis Bari, insieme ai membri del consiglio direttivo;

Vittorio Guaccero, direttore sportivo Circolo Tennis Bari .