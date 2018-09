A Cassano Murge il campionato regionale Pugliese di Mountain Bike

La Marathon Foresta Mercadante è tornata. Dopo un anno di stop forzato dovuto al periodo di transizione nei regolamenti dei parchi nazionali, la più completa e attesa delle manifestazioni di mountain bike della regione Puglia è pronta per svelarsi ai biker.

Domenica 30 settembre, nel cuore della foresta murgiana che le dà il nome, la Marathon vivrà la sua nona edizione e sarà anche prova unica del campionato regionale di specialità della Federazione Ciclistica Italiana. La manifestazione, organizzata dal Biking Team Cassano con il patrocinio del Comune di Cassano delle Murge (BA), Regione Puglia, ARIF (Agenzia Regionale Attività Irrigue Forestali), Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Coni Puglia, avrà il numero 9 come protagonista. Sarà infatti la nona e penultima tappa del circuito Iron Bike 2018, unico di tutti gli appuntamenti a presentare il doppio percorso agonistico, per una domenica disegnata su misura di tutte le gambe. Su un tracciato completamente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti, la Marathon Foresta Mercadante non teme le sfide ed è pronta a reinventarsi, senza però perdere di vista i presupposti di sempre: garantire divertimento e scoperta del territorio in assoluta sicurezza, un modus operandi che ha permesso a questa manifestazione di crescere negli anni sia nei numeri che nel generale apprezzamento.

DUE PERCORSI, UNICO DIVERTIMENTO – La gara avrà inizio presso l’Agriturismo Chinunno, ubicato all’interno dei circa 1300 ettari della Foresta Mercadante, zona del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’organizzazione ha previsto un percorso Km 73 con dislivello di 1.700 metri per Agonisti ed Amatori ed un percorso medio di km 47 con 850 mt di dislivello peer amatori ed escursionisti. Il percorso è articolato tra saliscendi e single track, sotto bosco e zone aperte panoramiche dell’intera Foresta e dell’incontaminata Murgia Barese.

I biker affronteranno un percorso nervoso e tecnico, ricco di saliscendi e single-track, lungo il quale le zone boscose e fitte della Foresta di Mercadante si alterneranno ad altre aperte, che mostreranno tutta la bellezza del panorama murgiano. Un continuo susseguirsi di cambi di pendenza metterà a dura prova le gambe e il fiato degli atleti, ma l’adrenalina e paesaggi ripagheranno gli sforzi. Con una partenza veloce e su un largo fondo interamente sterrato ben battuto, la prima asperità è prevista al km 8. Una particolarità: mentre la Mediofondo è disegnata interamente nella Foresta, la Marathon uscirà allo scoperto intorno al km 25, scalando le colline che circondano l’abitato di Cassano, dal notevole valore paesaggistico. Attraverseranno quindi i boschi di quercia a sud-est del paese per poi fare ritorno verso la foresta di Mercadante, quest’anno con la novità dell’attraversamento del paese. In questo tratto le salite si fanno più lunghe, la fatica sarà solo in parte alleviata da alcuni tratti asfaltati e dal km 52 i due percorsi si ricongiungeranno, alleviando la fatica con il fresco degli alberi.

UNA GARA RICCA DI SERVIZI – Per tutti i partecipanti il Biking team Cassano ha predisposto un ampio parcheggio auto e camper, bar, spogliatoi e docce calde, area di lavaggio bici, assistenza sanitaria, ristori sul percorso, pasta party con degustazione di prodotti tipici; radio assistenza per tutto il percorso gara (con ben 100 volontari, provenienti dalle associazioni locali, lungo il percorso, carro scopa, servizio fotografico, visite guidate gratuite per gli accompagnatori (per quest’ultima però è consigliata la prenotazione).



L’APPUNTAMENTO – Domenica ore 7.30 / 9.00 ritrovo, verifica licenze, consegna numero di gara, consegna CHIP presso Masseria Chinunno, all’interno della Foresta Mercadante. Riunione tecnica alle 9:15 e alle 9:30 partenza ufficiale della Marathon, seguita alle 9:40 dalla Mediofondo. Il tempo massimo per l’arrivo dei concorrenti è fissato alle 15:00 e per questo al 25° km di gara è collocato un cancello orario: tutti gli atleti che vi transiteranno dopo 1 ora e 50 minuti dalla partenza della gara saranno deviati sul percorso corto, onde evitare di incorrere in problemi di sicurezza.



Il pasta party e le premiazioni sono previste per le ore 14:00, aprendo le danze di un terzo tempo tutto in stile mountain bike, una festa durante la quale, tra fiumi di birra fresca, saranno consegnate le maglie ai neo campioni regionali.

Le iscrizioni sono aperte a questo link sul portale dei cronometristi Icron.it