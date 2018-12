A Locorotondo 'Candle lab', il Laboratorio gratuito di creazione di candele profumate

Nell’ambito della “Notte delle Candele – Light up your senses”, il primo appuntamento alla riscoperta dei profumi della Puglia è CANDLE LAB, il laboratorio di creazione di candele profumate realizzato grazie alla collaborazione del Tour operator Mappart di Valentina Mastronardi, dell’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria e dell’I.C. “Marconi-Oliva” di Locorotondo.

L’evento si terrà martedì 11 dicembre 2018 alle ore 17:30 a Locorotondo, presso la Scuola Elementare Marconi in corso XX Settembre. Il nostro esperto, Teodoro Ugone, guiderà i partecipanti tra le antiche tecniche di produzione delle candele per realizzare un manufatto a base di cera ed essenze profumate.

Il laboratorio di candele è frutto di una ricerca di ricostruzione storica su fonti iconografiche e documentazione sulle tecniche di produzione di candele in cera d'api nel periodo medioevale. Il laboratorio oggi mira alla diffusione di tali tecniche e alla sensibilizzazione di tutto ciò che faceva parte del nostro passato e della nostra antica storia.

L’attività di gruppo, proposta in chiave ludica, risulta avvincente sia per i bambini che per gli adulti che hanno la possibilità di mettersi in gioco con la propria manualità ed imparare divertendosi!

La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma necessita di iscrizione: email: info@euforica.net -cell. 3207944731

La Notte delle Candele, organizzata dall’Associazione Euforica, è stata realizzata grazie al patrocinio del Comune di Locorotondo, Alberobello, Castellana Grotte, Bari e Matera e alla collaborazione di: Tour operator Mappart - Idee in movimento, l’ASD Fuori di Danza di Locorotondo, Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, Soc. Coop. Sistema Museo e gli info-point di Locorotondo, Alberobello e Castellana, il CRSFA “Basile-Caramia” di Locorotondo, l’I.C. “Marconi-Oliva” di Locorotondo, l’I.I.S.S. “Consoli-Pinto” di Castellana Grotte, le associazioni “Patrimonio Rupestre” di Matera, “ProgettArci” di Bitritto e “Sustenaible Apulia” di Bari, “Slow Food” di Alberobello e “Istituto Eccelsa S.r.l.” di Alberobello. La Notte delle candele è stata realizzata grazie al contributo di BCC Locorotondo, Palmisano Auto, Allianz Assicurazioni di Raffaele L’Abate, Giacovelli, TMC Termoclimatica srl, Galleria Quintocolre, Euromobili Locorotondo, 20m2 Locorotondo, Pizzaria Casa Pinto, La Scalinata Ristorante Pizzeria, U’Curdunn Ristorante, Pavì e Digita stampa.

CALENDARIO EVENTI

08 dicembre 2018 - Matera, Sagrato della Chiesa di Santa Lucia - Via del Corso - ore 18:00

DANZA DELLE CANDELE

11 dicembre 2018 - Locorotondo, Scuola Marconi, Corso XX Settembre - ore 17:30

CANDLE LAB

Laboratorio di creazione di candele profumate

12 dicembre 2018 - Alberobello, Ristorante l’Aratro - ore 17:30

GUSTARE IL BUIO

Degustazione al buio di olio pugliese

12 dicembre 2018 - Castellana Grotte, Ristorante Hotel La Vetta - ore 21:00

BLIND DINNER

Cena al buio alla riscoperta dei sapori della cucina tipica pugliese

13 dicembre 2018 - Locorotondo, Masseria Ferragnano - ore 10:00

TRA STORIA E NATURA

Apertura straordinaria e visita guidata al giardino storico all’italiana

13 dicembre 2018 - Locorotondo, Masseria Ferragnano - ore 11:30

TRA STORIA E NATURA

Visita guidata al Centro Regionale di Conservazione del Germoplasma Frutticolo, Olivicolo e Viticolo del CRSFA “Basile-Caramia” alla riscoperta delle specie vegetali autoctone e in via d'estinzione della Regione Puglia

13 dicembre 2018 - Locorotondo, Centro storico e Chiesa Madre - ore 19:00

NOTTE DELLE CANDELE

Cerimonia delle candele, Solenne Messa di S. Lucia e Spettacolo della Luce

14 dicembre 2018 - Alberobello, Istituto Eccelsa - ore 10:30 e ore 17:30

COOKING TOUCH

Laboratorio al buio di preparazione piatti e dolci della tradizione pugliese

15 dicembre 2018 - Locorotondo, Biblioteca Comunale - ore 17:30

IL MANGIA-FAVOLE

Racconti e favole al buio e visita al presepe di Locorotondo

Info e prenotazioni presso gli info-point dei Comuni di Locorotondo, Alberobello e Castellana Grotte e all’indirizzo email info@euforica.net - 3277608744 – fb:@euforicaeventi