Paolo Comentale al Libro Possibile Caffè di Polignano per presentare il suo libro 'Cane d'aprile'

Paolo Comentale ospite de Il libro possibile a Polignano a Mare Sabato 11 luglio ore 18.00 a spazio ragazzi - Libro Possibile Caffè in piazza caduti di via Fani per presentare OTELLO cane d'Aprile manni editorecon il maestro Andrea Gargiulo

Una storia delicata e poetica che racconta di Otello, cane fedele e coraggioso, di un fazzoletto rosso e di un dono prezioso per due fratelli fuggiti in montagna nel tentativo di evitare la guerra. E poi, il mare ad aprile. ...