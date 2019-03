Al Multicinema Galleria di Bari il grande film evento su 'Canova'

Lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 marzo (16.15 - 18.30 - 20.40 - 22.45) si proietta al Multicinema Galleria di Bari (infotel: 080.521.45.63) un altro grande film evento: «Canova», con la regia di Francesco Invernizzi, è dedicato alla vita e al genio del grande scultore e pittore veneto, vissuto a cavallo tra la seconda metà del '700 e la prima dell'800.

Spesso considerato il più grande degli artisti neoclassici, lo straordinario lavoro di Antonio Canova ha stupito, ispirato e commosso per secoli. Il film ritrae la sua crescita artistica, dalle prime esperienze a Venezia, vicino alla città natale, fino alle opere create a Roma, Parigi e infine di nuovo a Venezia.

Grazie al Museo Canova di Possagno (Treviso), si viaggerà attraverso le pietre miliari che hanno creato la sua leggenda, tra i paesaggi ispiratori delle sue famose sculture in marmo. Ora possiamo trovare i suoi capolavori a Parigi, Londra, Vienna, New York, Washington, San Pietroburgo, così come nel suo Museo a Possagno, dove sono ancora conservati alcuni dei suoi schizzi più privati, per mostrare il genio precoce di Canova. Un umile apprendista veneziano destinato alla grandezza, divenuto un’icona proprio come Michelangelo e Bernini.