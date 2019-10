'Le cantate di J.S. BACH', ensemble Barocco Vocale e Strumentale del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari

Venerdi 18 ottobre, alle ore 20.00, presso l’Auditorium “Nino Rota” di Bari, saranno eseguite dall’Ensemble Barocco Vocale e Strumentale del Conservatorio “Piccinni” di Bari, diretto dal M° Vito Paternoster, le “CANTATE DI J.S. BACH” (BWV 84, BWV 182, BWV8).

Un appuntamento di grande valore con la magnificenza della musica sacra di J.S. Bach, con la partecipazione, in qualità di solisti, di Anna Cimmarrusti, Marina Del Giudice (soprani), Choi Bu Kyoung (alto), Yumeng Ma (tenore), Carmine Giordano, Michele Dispoto (bassi), Barbara Altobello (primo violino di spalla), Lucia Rizzello (flauto traversiere), Barbara Ferrara (oboe barocco, oboe d’amore I), Martino Noferi (flauto dolce, oboe d’amore II), Sofia Ruffino (viola da gamba), Vito Paternoster (violoncello, nella cantata BWV 84).

Nel dettaglio, il concerto si aprirà con l’esecuzione della cantata “Ich bin vergnügt mit meinem Glücke” (BWV 84 per soprano, coro misto, oboe, archi e continuo), seguita dalla cantata “Himmelskönig, sei willkommen” (BWV 182 per alto, tenore, basso, coro misto, flauto dolce, violino concertante, archi e continuo) e dalla cantata “Liebster Gott, wenn werd ich sterben?” (BWV 8 per soprano, alto, tenore, basso, coro misto, flauto traversiere, due oboi d’amore, archi e continuo).

L’ensemble barocco vocale e strumentale del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari è composto da Olga Shytsko, Valeria Polizio, Choi Bu Kyoung, Stefania Gianfrancesco, Yumeng Ma, Michele Dispoto, Carmine Giordano (cantanti); Chiara Di Giorgio, Flavia Quaranta (Violini primi); Corrado Roselli*, Annarita Lorusso, Teresa Brigida Mattiace (Violini secondi); Pasquale Lepore*, Annarita Lorusso (in BWV 182) (Viole); Marcello De Giuseppe (Fagotto); Vittorio Bruno (Contrabbasso); Michele Visaggi (Organo). L’ensemble è diretto dal M° Vito Paternoster.

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI