Cantautori in jazz

Continuano le serate musicali di Palazzo Rubino Art Café. Nell’ottica della varietà, il 9 novembre, con Starlight Quartet faremo un viaggio nel Jazz. Ovviamente, non parliamo del genere un po’ particolare che richiede un pubblico di intenditori e che può risultare ostico ai più, bensì, del jazz più dolce che viene visto come una forma di arrangiamento di musiche e canzoni d’autore. E’ proprio quello che farà Lycia Gissi in occasione di questa serata. I più noti cantautori nazionali ed internazionali, verranno rivisitati in chiave Jazz.