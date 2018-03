Al Teatro Abeliano in scena la Compagnia di Virgilio Sieni, in esclusiva regionale con "Cantico dei cantici"

Giovedì 22 marzo per DAB, Danza a Bari, la stagione di danza contemporanea del Comune di Bari realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con Teatri di Bari e AltraDanza alle 21.00 al Nuovo Teatro Abeliano per Dab_Esplorare torna la Compagnia di Virgilio Sieni, in esclusiva regionale - Cantico dei cantici, con Claudia Caldarano, Luna Cenere, Giulia Mureddu, Riccardo De Simone, Maurizio Giunti, Davide Valrosso, coreografia e spazio di Virgilio Sieni.

Virgilio sceglie ancora una volta la Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese e Bari, città dove 6 anni fa mise su Grande Adagio Popolare_ Agorà Bari nell'umano del gesto, progetto di Virgilio Sieni 25>28 settembre 2012 in quattro luoghi simbolo. Palazzo Fizzarotti, Camera di Commercio, Palazzo ex Poste Università di Bari, atrio Provincia di Bari. regia e coreografia Virgilio Sieni.

Compagnia Virgilio Sieni

CANTICO DEI CANTICI

musiche originali eseguite dal vivo Daniele Roccato - contrabbasso / elemento scenico in foglie d’oro Giusto Manetti Battiloro spa / luci Mattia Bagnoli / costumi Elena Bianchini

con Claudia Caldarano, Luna Cenere, Giulia Mureddu, Riccardo De Simone, Maurizio Giunti, Davide Valrosso

coreografia e spazio VIRGILIO SIENI