Al Teatro Forma “Cantieri Comici”, con Davide Calgaro, Francesco D’Agostino e Andrea Vasumi

Venerdì 15 marzo al teatro Forma di Bari, per la rassegna “Risollevante Cabaret Teatro”, diretta dall’Associazione Culturale Sirio, il cui presidente è Giovanni Tagliente, in collaborazione con l’Associazione Culturale Echo Events diretta dal presidente Donato Sasso, sarà proposto “Cantieri Comici”, con Davide Calgaro, Francesco D’Agostino e Andrea Vasumi.

Questo format è uno spin-off del “Festival del Cabaret” di Martrina Franca, dedicato a giovani talenti che si sono contraddistinti nell’ultima edizione della manifestazione comica, giunta ad agosto scorso al suo ventiduesimo anno.

“Cantieri comici” più che mai come in questa occasione sarà dedicato ai nuovi artisti. Infatti ci sarà il milanese Davide Calgaro, primo vincitore della storia nato dopo il festival. Lui è nato il 18 Agosto 2000. Ha studiato al Liceo Classico “Tito Livio” del capoluogo lombardo e già a tredici anni si avvicino al teatro con la scuola milanese “Quelli di Grock”, che frequenta tuttora. Dopo due anni ha iniziato a scrivere e provare monologhi comici nei Laboratori di “Zelig”, noto format televisivo dedicato al cabaret e ha partecipato a diversi spettacoli di alcune compagnie di cabaret e stand up comedy milanesi. Nel 2017 è arrivato a esibirsi in televisione, nel programma “Stand Up” su Comedy Central, al canale 124 di Sky. Lo scorso anno ha partecipato al “Festival del Cabaret di Martina Franca” ottenendo il primo posto. Questo successo gli ha aperto le porte di Zelig TV, al canale 63 del DGT e gli ha permesso di girare l’Italia con i suoi divertenti monologhi.

Con lui ci sarà il partenopeo Francesco D’Agostino, finalista e vera rivelazione del Festival tarantino. Nato a Napoli sin da piccolo ha mostrato le sue attitudini al teatro. In questo ambito ha studiato, frequentando corsi di formazione teatrale e cinematografica per approfondire la sua passione. Negli anni ha frequentato l’Icra project alla scuola “MIMO” del maestro Michele Monetta, ha studiato con il maestro Luciano Curreli, coach, tra gli altri, di Kim Rossi Stuart, Valerio Mastandrea e Claudio Santamaria. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti nel 2002 ha vinto il premio della critica al “Festival del Cabaret” di Martrina Franca. Dall’anno seguente si è esibito in noti format televisivi tra cui “Zelig-off 2003” in onda su Italia 1,“Comedy Lab”, in onda su MTV Italia e “Zelig Off 2005”, in onda su Canale 5.

A completare il parterre artistico ci sarà il forlivese Andrea Vasumi, comico classe ’71, che porta in scena la simpatia e la spontaneità romagnole. Monologhi sull'attualità, sul rapporto uomo donna, interazioni e improvvisazioni sono il punto di forza dei suoi spettacoli, grazie ai quali riesce a coinvolgere e divertire un pubblico eterogeneo.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1– Bari

Infotel: 3452682772

Inizio Spettacolo: 21:00