Eventi d'autore, un viaggio tra tesori nascosti e paesaggi incontaminati alla scoperta delle radici della cultura millenaria del vino

In occasione dell'Anno del Cibo Italiano, domenica 27 maggio, Cantine Aperte abbina le visite in cantina a tappe alla scoperta della storia e della cultura dei territori. Cinque itinerari in bus a cura di Eventi d'Autore, nel segno del connubio con l'Assessorato all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia. Un viaggio tra tesori nascosti per scoprire le radici più autentiche della cultura millenaria del vino nella nostra terra.

Partenza da BARI e TRANI

Itinerario “DAGLI IPOGEI AL NERO DI TROIA, TRA MITI E LEGGENDE”

TOUR: MUSEO ARCHEOLOGICO DEGLI IPOGEI – Trinitapoli (Bt) | OGNISSOLE – Canosa di Puglia (Bt)| TORMARESCA BOCCA DI LUPO e TOR DE FALCHI – Minervino Murge (Bt)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 35,00 (a persona)

BOOKING presso

BARI | Systemar Viaggi - Via Andrea da Bari, 129 | Orari: 9.00 | 13.00 - 16.30 | 19.30

TRANI | Food & More by Luca Palmieri c/o Giardino Broquier - via Beltrani, 17 | Orari: dal martedì al sabato 10:30 - 14.00 / 18:30 – 22.00

Partenze da BARI

Itinerario “DAI PROFUMI INEBRIANTI DEL NEGROAMARO AL MONDO BIZANTINO”

TOUR: FEUDI DI GUAGNANO - Guagnano (Le) | CANTELE - Guagnano (Le)| CANTINA MOROS - Guagnano (Le) | ABBAZIA SANTA MARIA DELLE CERRATE - Squinzano (Le).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:€ 35,00 (a persona)

Itinerario “DAL MITO DI DIONISO ALLE VIGNE DELLA MAGNA GRECIA”

TOUR: MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE (M.Ar.Ta) - Taranto | TENUTE EMERA - Lizzano (Ta)| VETRERE - Montemesola (Ta).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:€ 40,00 (a persona)

Itinerario “DALLE GROTTE PREISTORICHE, ATTRAVERSANDO LA VALLE D'ITRIA FINO AL PRIMITIVO DI GIOIA”

TOUR: PARCO ARCHEOLOGICO LAMA D'ANTICO - Fasano (Br) | CANTINE CARDONE - Locorotondo (Ba)| PIETRAVENTOSA - Gioia del Colle (Ba). QUOTA DI PARTECIPAZIONE:€ 35,00 (a persona)

BOOKING presso Systemar Viaggi - Via Andrea da Bari, 129 - BARI | Orari: 9.00 | 13.00 - 16.30 | 19.30

Partenza da LECCE

Itinerario “DALLE MURA MESSAPICHE DEL PARCO ARCHEOLOGICO AL PRIMITIVO DI MANDURIA”

TOUR: PARCO ARCHEOLOGICO DELLE MURA MESSAPICHE - Manduria (Ta) | PRODUTTORI VINI MANDURIA - Manduria (Ta) | ANTICA MASSERIA JORCHE - Torricella (Ta) | TRULLO DI PEZZA - Torricella (Ta).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:€ 35,00 (a persona)

BOOKING presso Elios Tour - Via Antonio Salandra, 9 | Orari: 9.00 | 13.00 - 16.30 | 20.00

Per maggiori informazioni Eventi d'Autore: segreteria@eventidautore.it | Tel. 338 2719840 - 333 5271542 | www.eventidautore.it