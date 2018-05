Cantine Aperte 2018, un weekend tra cultura e turismo nelle cantine di Bari e provincia

Anche in Puglia Cantine Aperte raddoppia, con eventi e attività sia sabato 26 maggio che domenica 27 maggio nelle oltre 60 cantine socie del Movimento Turismo del Vino Puglia. Da nord a sud della regione, enoturisti e winelovers potranno entrare nel cuore della produzione del vino, visitare i vigneti, le bottaie, degustare le produzioni, nella cornice di un ricco programma di iniziative culturali, musicali, eventi e attività. Tutto il territorio regionale sarà protagonista attraverso i suoi vignaioli che, con passione e costante impegno, disegnano e raccontano il volto dell'enologia regionale.

Cuore della manifestazione sarà come ogni anno la degustazione, con centinaia di etichette, dalle annate storiche alle ultimissime novità sul mercato. Guideranno verticali, laboratori e minicorsi i sommelier dell'AIS Puglia, che accompagneranno i partecipanti attraverso la degustazione dei vini del territorio

Nel segno del connubio con l’Assessorato alla Cultura si collocano le proposte di itinerari a cura di Eventi d’Autore , per godersi un fine settimana diverso dal solito. Alle visite in cantina si abbineranno tappe alla scoperta della storia e dei paesaggi circostanti, con soste presso siti di interesse storico, archeologico o naturalistico. Un viaggio tra tesori nascosti e paesaggi incontaminati, per scoprire le radici più autentiche della cultura millenaria del vino nella nostra terra. Gli enobus, con partenze da Bari, Trani e Lecce, sono disponibili solo su prenotazione (segreteria@eventidautore.it | Tel. 338 2719840 - 333 5271542) comprenderanno la visita di 2/3 cantine, con degustazioni dei vini di produzione e spuntino, e la visita ad un sito storico-culturale con una guida qualificata.

Per prepararsi al meglio alle degustazioni, sul sito www.mtvpuglia.it e sugli account social (Facebook, Twitter e Instagram) del Movimento sono disponibili l’elenco delle cantine partecipanti e tutti gli ultimi aggiornamenti sui programmi delle aziende. Dal sito è inoltre possibile, tramite i link agli store GooglePlay e iTunes, scaricare le app Ampelopuglia e Top Wine Destination: “Ampelopuglia” offre dettagli sulle denominazioni di origine, i territori e i principali vitigni autoctoni che definiscono la tipicità esclusiva dei vini di Puglia; “Top Wine Destination” illustra le opportunità di enoturismo e di turismo rurale offerte dal Movimento Turismo del Vino Puglia nelle cantine socie e nei più bei territori vitivinicoli, per scoprire la Puglia del vino 12 mesi all'anno.

Inoltre, sempre sul sito del Consorzio, è disponibile anche la mappa Google Maps delle aziende partecipanti: basta connettersi da tablet o smartphone al sito www.mtvpuglia.it, cliccare sulla mappa in homepage e scegliere di aprirla con l'app di Google Maps. Selezionando la singola cantina si potranno conoscere orari di apertura e programma delle attività, oltre a ricevere le indicazioni esatte su come raggiungere l'azienda e creare il proprio percorso. I winelovers potranno raggiungere le cantine anche in bici, unendosi all'iniziativa delle associazioni Fiab Ruotalibera Bari e Cicloamici Brindisi/Mesagne.

Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

La manifestazione è inserita nella programmazione progettuale triennale del Consorzio Movimento Turismo del vino Puglia dal titolo “Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio”, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia”, Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale.

CANTINE APERTE | SABATO 26 MAGGIO

Botromagno - Gravina in Puglia (BA)

Via Archimede, 20/22/24

Tel. +39.080 3265865

GPS: 40.821935, 16.448218

www.botromagno.it

ORARIO APERTURA: 10,00 - 13,00 | 15,00 - 18,00

PROGRAMMA: Su prenotazione possibilità di visita ai vigneti. Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.

Coppi - Turi (BA)

SP Turi – Gioia del Colle snc

Tel. +39 080 8915049

GPS: 40.906701, 17.026555

www.vinicoppi.it

ORARIO APERTURA: 18.00 – 23.00

PROGRAMMA: Degustazioni con ticket dei vini Coppi, Panini e friselle con carpacci di Mare proposti da "Pescaria" e Faldacchea del "Caffè Iacovazzi".

Ore 18.00, 19.00, 20.00 visite guidate dell'antica cantina del 1882.

Ore 20.30 Cena in Cantina con menù "Pescaria" completo di dolce,

dello chef Lucio Mele, abbinato a 3 calici vini Coppi con servizio al tavolo, costo 40 euro (riservato a 50 persone). La prenotazione da effettuarsi entro sabato 19 Maggio telefonando allo 080/8915049 oppure info@vinicoppi.it

Cantine Imperatore - Adelfia (BA)

Strada Comunale Castello

Tel:+39 080 4594041 - 392 3507545

GPS: 41.0017, 16.87173

www.cantineimperatore.it

ORARIO APERTURA: 10,00 - 18,00.

PROGRAMMA: Possibilità di visita ai vigneti. Dalle 13,00 alle 15,00 abbinamento cibo vino con light lunch su prenotazione a pagamento (€ 18,00). Su prenotazione e a pagamento (€ 5,00) verticale di Orange Wine. Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.

CANTINE APERTE | DOMENICA 27 MAGGIO

Santa Lucia - Corato (BA)

SC San Vittore, 1

Tel. +39.081 7642888

GPS: 41.150332, 16.388734

www.vinisantalucia.com

ORARIO APERTURA: 15,00 - 20,00.

PROGRAMMA: Possibilità di visita ai vigneti. Verticale de Il Melograno su prenotazione a pagamento (€ 10,00). Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.

Torrevento - Corato (BA)

S.P. 234 - km 10+600

Tel. +39.080 8980923

GPS: 41.104264, 16.420735

www.torrevento.it

ORARIO APERTURA: 10,00 - 18,00.

PROGRAMMA: Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.

La Cantina di Ruvo di Puglia - Ruvo di Puglia (BA)

Via Madonna delle Grazie, 8/a

GPS: 41.112286, 16.490968

Tel. +39.080 3601611

www.cantinadiruvodipuglia.itc

ORARIO APERTURA: 17,00 - 22,00.

PROGRAMMA: Organizzazione di minicorso di degustazione varietà vini fermi e spumanti a pagamento (€ 6,00). Degustazione di un piatto tipico del territorio a pagamento (€ 8,00). Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.

Pietraventosa - Gioia del Colle (BA)

Str. Vic.le Latta Latta s.n.

Tel:+39 335 573 0274

GPS:40.800646, 16.885540

www.pietraventosa.it

ORARIO APERTURA: 10,00 - 20,00.

PROGRAMMA: Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.

Cantina dei Fragni - Sammichele di Bari (BA)

Masseria Procida

Tel:+39.333.1381211

GPS: 40.869667, 16.966694

www.cantinadeifragni.it

ORARIO APERTURA: 10,00 - 13,00 | 15,00 - 18,00.

PROGRAMMA: Possibilità di visita ai vigneti. Mostra d'Arte contemporanea a cura del prof. Domenico Micucci Accademia Belle Arti di Urbino. Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.

Cardone - Locorotondo (BA)

presso Tenuta Cantine Cardone - contrada Grofole

Tel. +39.080 4312561

GPS: 40.748833 17.3255216

www.cardonevini.com

ORARIO APERTURA: 10,00 - 18,00.

PROGRAMMA: Su prenotazione visita ai vigneti. Dalle 13,00 alle 15,00 abbinamento cibo vino su prenotazione a pagamento (€ 5,00). Minicorsi su prenotazione a pagamento (€ 10,00). Visita guidata e degustazione gratuita dei vini di produzione.