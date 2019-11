Terlizzi si colora di rosso: dal 13 al 15 dicembre nel centro storico arriva Cantine di Natale

Il centro storico di Terlizzi si veste di rosso ospitando dal 13 al 15 Dicembre Cantine di Natale che nella sua prima edizione a Terlizzi si presenta come un evento enogastronsensoriale. il progetto molfettese Cantine di Natale proietterà il centro storico di Terlizzi in una esperienza totale che soddisferà tutti i sensi. È Organizzato dall’associazione SenzaStoria e dal Comune di Terlizzi, Assessorato al Marketing Territoriale. Il progetto nasce per la promozione del territorio, nell’intento di promuovere le tipicità terlizzesi e pugliesi . Un’occasione per visitare il centro storico con punti di ristoro, degustazione, con prodotti tipici arricchiti da teatro, musica e performance. Nel corso delle serate saranno promosse le ricette tipiche della tradizione con dieci punti ristoro allestiti per l’occasione, dove sarà possibile gustare diverse tipologie di street food fritto, focacce tipiche, pettole, frittelle, con la speciale proposta di diverse varianti Dolci natalizi . Nel corso delle serate si potrà inoltre degustare il buon vino delle cantine regionali e nazionali, con spettacoli teatrali itineranti, performance musicali a tema natalizio. “Cantine di Natale vuole essere innanzitutto un evento diverso concepito per proiettare il centro in una dimensione enogastronomia sensoriale , – ha dichiarato l’associazione SenzaStoria – un modo per regalare una tre giorni natalizi davvero speciale coinvolgendo – le risorse imprenditoriali della città e far rivivere le tradizioni della nostra terra. Con Cantine di Natale si vogliono promuovere i prodotti tipici, dando valore al lavoro agli artigiani, ai maestri della tradizione natalizia ma soprattutto al vino vero protagonista che potrà essere degustato in tutte le sue espressioni e negli abbinamenti dai più classici ai più innovativi . Per informazioni email. teamsenzastoria@gmail.com – tel. 349.3820497 – Terlizzi, 30 novembre 2019 Ufficio stampa - Giulia Murolo – 349.52.83.664 - ufficiostampagm@gmail.com -