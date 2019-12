Degustazioni e visite guidate con 'Cantine Aperte a Natale'

La seconda domenica di dicembre, in Puglia e nel resto d’Italia, il popolo degli enoturisti sarà accolto in cantina per vivere una giornata che anticipa il clima allegro e caloroso delle feste.

I vignaioli soci del Movimento Turismo del Vino ricevono appassionati e neofiti per alzare insieme i calici e fare un brindisi alle feste! L’iniziativa conclude il calendario annuale delle attività del Consorzio e rappresenta un’opportunità imperdibile per degustare e scegliere i vini che allieteranno le imminenti festività o per acquistare preziosi doni di Natale.

Per l'occasione, infatti, in tutte le cantine sono allestiti corner di vendita e mercatini natalizi che propongono idee regalo originali e di qualità.

LE CANTINE APERTE SABATO 7 DICEMBRE

Coppi - Turi (BA)

SP Turi – Gioia del Colle snc

Tel. +39 080 8915049

GPS: 40.906701, 17.026555

www.vinicoppi.it



ORARI DI APERTURA

PROGRAMMA

17.30 - 22.30

Visite guidate gratuite dell’antica cantina del 1882 (ore 18.00, 19.00 e 20.00).

Dalle 17.30 alle 22.30, abbinamento cibo/vino con degustazioni a pagamento di Baccalà fritto con focaccia (euro 7,00), Panzerotti fritti (euro 6,00), dolci natalizi - cartellate e torrone di mandorle (euro 3,00)



Ore 19.00

Seminario vini “Primitivo che passione” con degustazione guidata del Primitivo Siniscalco igp (13.5°), Cantonovo Biologico igp (13°), Don Antonio igp (14.5°) e Senatore doc (13.5°), in abbinamento con piatto baccalà fritto (prenotazione obbligatoria - euro 16)



Ore 20.30

Cena della tradizione della vigilia con degustazione vini: Antipasto caldo con polpette di pane, baccalà ed olive fritte, panzerotti e calzone di cipolla – abbinato con Guiscardo Falanghina bianca; Primo: cavatelli e frutti di mare su letto di fave – abbinato con Sannace malvasia Nera; Frutta di stagione, pettole e cartellate – abbinato con Bollicinecherì spumante rosè Negroamaro (su prenotazione e a pagamento)



Le prenotazioni al seminario tecnico e alla cena - degustazione sono da effettuarsi entro il 3 dicembre al numero 0808915049 oppure info@vinicoppi.it

La conferma del seminario e della cena sarà comunicata al momento del raggiungimento del numero minimo di adesioni. L’adesione alla cena si perfeziona tramite bonifico.



Babbo Natale darà il benvenuto ai bambini in cantina! Mercatino natalizio con sottofondo musicalePossibilità di acquisto e prenotazione in cantina di confezioni natalizie personalizzate

LE CANTINE APERTE DOMENICA 8 DICEMBRE:

Mazzone - Ruvo di Puglia (BA)

Strada Provinciale 22 Ruvo-Palombaio 460 a

Tel. +39.348.2591858

GPS: 41.105553, 16.499867

www.aziendamazzone.it



ORARI DI APERTURA

PROGRAMMA

10.00 - 13.00

Visite guidata della cantina e degustazione dei vini di produzione