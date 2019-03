'Capagrò' in scena al Piccolo Teatro di Bari

LA COMPAGNIA VENTISETTEUNDICISETTANTANOVE Venerdì 5 Aprile 2019 - h. 21.00 in scena al Piccolo Teatro di Bari "E. D'Attoma" con CapagrO' scritto e diretto da Nico Sciacqua

Con:

Francesca Di Cagno

Pietro Caramia

Nico Sciacqua

Chitarra e Voce:Pier Dragone

Luci: Barbara Grilli

SINOSSI

'Tutti avete visto queste violenze!'. Urlai all'uscita ma nessuno aprì bocca. Mi trovai di fronte ad un muro di gomma e di omertà.

Poi si avvicinò la maestra:Sono bambini!' rispose. A quel punto il mio bambino, in quella scuola, non volle più tornare. Capagro' fora la pellicola eterea che separa il pubblico dagli interpreti, portando sul palcoscenico una vicenda di forte impatto emotivo. Non porta i protagonisti in una Bari concentrata in pochi metri quadrati, ma l'intero retaggio sociale di una città, nell'interiorità più profonda dei suoi personaggi.

Info e prenotazioni: 3283475392 (anche sms, wapp)