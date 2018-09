Caparezza incontra i fan alla Feltrinelli di Bari e presenta il suo nuovo album "Prisoner 709 Live"

Caparezza incontra il pubblico e firma copie di Prisoner 709 Live, la versione dal vivo del suo ultimo album in studio, certificato doppio disco di platino. Il disco esce in 3 versioni Libro fotografico+cd/dvd, Cd+DVD + Rolling stone special artist edition e Cd+DVD.Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o al Feltrinelli Village di Santa Caterina e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero