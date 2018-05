Capitan mutanda cinema con merenda "supereroi o.....quasi"

Per chiudere la seconda stagione di BimBumBam vi proponiamo una rassegna di 3 film con protagonisti i Supereroi o.... quasi.



Iniziamo con il simpaticissimo e divertentissimo

CAPITAN MUTANDA





George e Harold sono inseparabili amici, la cui affinità si basa soprattutto sullo spiccato senso dell'umorismo. Insieme realizzano i fumetti comici di Capitan Mutanda, che come i loro numerosi scherzi, sono del tutto invisi al preside Knupp, il quale sopporta solo il loro pusillanime compagno di classe Malvin. I due, minacciati di essere divisi in classe separati, finiscono per ipnotizzarlo e lo convincono di essere... Capitan Mutanda! La ritrovata allegria avrà però le gambe corte per via dell'arrivo di un nuovo insegnante: il Professor P., deciso a eliminare le risa dal mondo.