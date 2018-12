Capodanno 2019 in piazza a Toritto: sul palco la star della musica dance anni ’90 Regina e Paolo Noise

La poliedrica star della musica dance anni ’90 Regina, pseudonimo di Aparecida Saraiva, e il popolare conduttore radiofonico, deejay e volto noto del programma radiofonico Lo Zoo di 105, Paolo Noise, saranno i due grandi protagonisti vip della prima edizione del Capodanno in piazza a Toritto, piccolo comune della Città Metropolitana di Bari. La famosa e amatissima cantante brasiliana farà ballare tutta la piazza con un medley di tutte le canzoni più significative della sua carriera, tra cui “Day By Day”, “Up on the floor” e “Killing me softly” (versione dance della cover dei Fugees). Il simpaticissimo e irriverente conduttore di Radio 105 si scatenerà sul palco di piazza Vittorio Emanuele, come ha già preannunciato ai fan mediante un breve video condiviso sui suoi seguitissimi profili social.



Il Capodanno 2019 in piazza a Toritto è gratuito ed è ideato e organizzato dall’art director Miky Falcicchio in collaborazione con l’Associazione culturale e turistica La Fenice. La conduttrice e giornalista Silvia Petrone presenterà gli artisti e i vari contest dell’ultima serata dell’anno. Un lungo ed entusiasmante veglione di San Silvestro che si preannuncia ricco di sorprese, dj set, sfilate, artist contest, premiazioni, stand commerciali e tantissimo divertimento.



«Ho pensato di organizzare il Capodanno in piazza a Toritto per incentivare il commercio e promuovere un paese, a molti ancora sconosciuto, - dichiara Miky Falcicchio - nonostante i pochi chilometri che dividono il nostro territorio da Bari. Organizzare un evento di questa portata è un lavoro molto impegnativo e complesso, anche per comuni e città più grandi del nostro, soprattutto quando mancano risorse e strutture, ma occupandomi di eventi e management artistico nella vita di tutti i giorni è stato più semplice accorciare le distanze con l'obiettivo finale. Quest'anno Toritto, per la prima volta nella storia, avrà il suo Capodanno in piazza, e forse porterà con sé un 2019 ricco di sorprese, soprattutto per commercianti, imprenditori e spero anche agricoltori - conclude l'art director barese -, perché chi investe in piccoli comuni, merita rispetto e sostegno».