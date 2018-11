Da Irama al duo Fogli-Facchinetti, 15 artisti sul palco del Capodanno in piazza: diretta su Canale 5

Quindici artisti per una festa "all’insegna della grande musica italiana", dagli interpreti che "hanno fatto la storia della canzone italiana", a quelli che "negli ultimi anni hanno riempito i palazzetti e dominato le classifiche di vendita".

E' stato presentato questa mattina a Milano il programma del Capodanno in piazza a bari, quest'anno scelta come cornice da Canale 5. L'evento è promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba e sarà trasmesso in diretta su Canale 5.

Gli ospiti

A partire dalle ore 21.00 si avvicenderanno sul palco Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi, Tiromancino. A condurre la serata sarà Federica Panicucci. Con lei, sul palco e nel backstage che sarà allestito nella straordinaria cornice del Teatro Piccinni che per l’occasione sarà mostrato in anteprima in tutta la sua magnificenza dopo il lungo restauro, Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Silvia Notargiacomo di R101, Kay Rush e Stefano Gallarini di Radio Monte Carlo, Roberto Gentile e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba. Dopo la mezzanotte il dj set di Max Brigante e l’energia del suo showMamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B.

L’intero evento sarà trasmesso a partire dalle 21.00 in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. La regia sarà di Luigi Antonini.