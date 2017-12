Capodanno Locus Winter, a magia della Valle d’Itria e la grande musica internazionale nella festa di fine anno al Mavù Masseria

Quest’anno il Locus Winter saluta il 2017 ed accoglie il 2018 con un ospite straordinario: Il giovane dj producer tedesco Danilo Plessow, in arte Motor City Drum Ensemble, negli ultimi 10 anni ha ridefinito i parametri dell’house music, con il suo eclettismo musicale unico la sua maestria nelle produzioni.

A Locorotondo in esclusiva nazionale, MCDE è attualmente il nome più prezioso e ricercato nei circuiti della musica elettronica di qualità, noto per la rigorosità con cui seleziona i luoghi in cui esibirsi.

A completare la line up del Capodanno, una serie di eccellenze artistiche del nostro territorio, distribuite su più aree e generi musicali.

L'evento di Capodanno parte con la cena, alle 20. Un menù ricercato sarà a disposizione di coloro che vogliono godersi in tranquillità, con gli amici, l'orario cena sino alla mezzanotte. Selezioni musicali a cura di MR LAB. Per prenotare la cena e maggiori informazioni: 327 7016898

Dopo la cena parte l'evento musicale DALLE 23:45.

Si svilupperà su quattro aree differenti, tutte con una propria identità legata alle crew coinvolte, tra cui la struttura estiva LullaBay, l'organizzazione e label brindisina TRANSITION, il gruppo VIEWS rappresentante della realtà Trap pugliese.

Main room (Disco / Funk / House)

MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE

GABRIELE POSO live

ZIPPO presents JIMA FEI

KOSMIKO



Room Lullabay (Black / 80's):

TUPPI & FILES DAVIS

GIANPIERO (Soul Solution)

DJ RONIN & BASLEY



Room Transition (Techno / Electro)

LIMO

CEM3340

UNTHONE



Room VIEWS (Trap / Hip Hop)

SGAMO

ROBERT NER

DPR



l'evento di CAPODANNO è supportato da realtà importanti del territorio nel campo del beverage e del food

ALCHEMICO BAR E COSE (Monopoli)

BBEP (Locorotondo)

BIGLIETTI

Prezzi del biglietto (senza cena)

Biglietto intero in prevendita: € 25 + 3 (d.p.)

Biglietto al botteghino: € 35

Prevendita online http://bit.ly/2iZw5aF

Oppure presso tutti i punti vendita del circuito bookingshow.it

Cerca il più vicino qui http://bit.ly/retebookingshow





INFOLINE



Tel. 393 963 9865 - Email info@locusfestival.it

Info e prenotazioni Cena: 327 7016898

info pernotti 349 6106612



LOCATION



Mavù Masseria

Contrada Mavugliola, 222 - Locorotondo (BA)

Tel. 393 021 3850

https://goo.gl/maps/NeTcZwZtEmE2