Capodanno in piazza a Corato con Gigi D'Alessio

Sarà Gigi D’Alessio il protagonista del concerto di Capodanno, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Corato in collaborazione con Radio Selene, in programma in piazza Cesare Battisti. Il cantautore napoletano darà lustro alla sempre calda piazza coratina, famosa per aver ospitato a Capodanno negli ultimi 14 anni grandi artisti del calibro di Renzo Arbore, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Checco Zalone, Giuliano Palma, Matia Bazar, Stadio, Umberto Tozzi, ed altri ancora.

L’artista che nel corso della sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di dischi, conquistando 3 dischi di diamante e più di 100 di platino, farà cantare e divertire il pubblico grazie ai suoi innumerevoli e intramontabili successi noti in tutto il mondo, regalando emozioni per una notte indimenticabile.

L’appuntamento per brindare al nuovo anno insieme a Gigi D’Alessio è previsto in piazza Cesare Battisti alle 23:45. A seguire si ballerà per tutta la notte fino all’alba grazie all’animazione degli speakers e dj di Radio Selene. L’intera serata sarà trasmessa in diretta su Radio Selene a partire dalle 23:00 in fm e in streaming su www.radioselene.it e su app mobile per ìOs https://itunes.apple.com/it/app/radio-selene/id1306731358?mt=8 e per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.radioselene.app

#Capodanno2018 #RadioSelene