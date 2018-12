Capodanno a Monopoli - La Festa Più Grande

La Festa Più Grande... il Capodanno nella Piazza Garibaldi nel centro storico di Monopoli per festeggiare tutti insieme l'inizio del nuovo Anno 2019

La festa avrà inizio già dalle ore 22,30 con la Junior Band che ballando e suonando, girerà tutti i ristoranti e locali aperti per coinvolgere il pubblico a raggiungere la piazza per il countdown.

Sul grande palco già dalle ore 23.00 avremo il piacere di avere il nostro Comico e compaesano Gerardo Formica con Vito Di leo che ci intratterranno con uno spettacolo molto divertente in compagnia di bella musica selezionata da Enzo Biundo Dj.

Alla mezzanotte è previsto il countdown tutti insieme... con il gran classico Trenino :)

A seguire Dj set di Enzo Biundo e PaoloM. con la voce di JTony.



INGRESSO GRATUITO PER TUTTI

EVENTO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE: OPERATORI CENTRO STORICO DI MONOPOLI con il supporto organizzativo di NATUS 2018 E IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MONOPOLI.



BARIENERGIA è SPONSOR UFFICIALE DELL'EVENTO



Un ringraziamento particolare alle 2 associazioni che rappresentano B&B e Casevacanza, che con il loro contributo ci hanno aiutato a creare tutto ciò:

OTMONOPOLI www.otmonopoli.it

B&B ASSOCIATI MONOPOLI www.bbmonopoli.it



In piazza ci sarà un unico gabbiotto gestito dall'Associazione Centro Storico che venderà birra o prosecco alla spina.

Tutti i locali della nostra città saranno aperti per Cenoni o per servire da Bere.