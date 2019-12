Capodanno Torre Quadra exclusive

LO SCENARIO STORICO E L'ALTA QUALITA' CULINARIA per IL GRAN GALA' DI FINE ANNO 2019 DI VILLA TORRE QUADRA - CON MIKI SIDELLA LIVE SHOW E DJSET DANILO

-COSTO DELLA SERATA IN PREVENDITA (CENONE E BALLO) €80...

-DOPO CENA INGRESSO ORE 23.45 IN PREVENDITA €20 (PANDORO E PROSECCO INCLUSO)

X INFO 348.8791734 - 329.6052256



Menù

I sapori della terra e del mare mini cup cache salato con spuma mascarpone e perlage ai frutti rossi.

Capa santa di patata scottata avvolta al bacon e

delicatezza al tartufo.

Tartarina di salmone marinato profumata agli agrumi e finocchietto su crumble di taralli.

Arancino di mare con emulsione al limone e senape dolce.

Mantecato di baccalà pomodorini confit e olive.



Risotto scampi e gamberi mantecato alla barbabietola e cremoso affumicato.

Ravioloni in farcia di salamella aglio olio e peperoncino su crema di rape di Minervino.



Filetto di branzino su fondente di zucca profumata alla vaniglia, cicorietta croccante,

butter vinegar e chips di porro.



Variazione di fragole con caldo panettone

e pandoro e salsa cioccolato.

Lenticchie cotechino.

ACQUA, BEVANDE E VINO LIBERI.