Lettura animata 'Cappuccetto rosso, rosso piu' non posso'

Per le Domeniche in compagnia alla Ludoscuola BimBumBam un pomeriggio in cui gli animatori presenteranno ai piccoli amici una simpaticissima e divertentissima versione di Cappuccetto Rosso.

Una lettura animata che diventa teatralizzazzione, in cui i Cappuccetto Rosso è una bambina dei giorni nostri che passeggia nel bosco ascoltando in cuffia le canzoni di Baby K e Sferaebasta finchè incontra.....