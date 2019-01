Torna alla Casa di Pulcinella l'indimenticabile Cappuccetto Rosso del Teatro Le Forche di Massafra in scena domenica 20 gennaio 2019 alle ore 18.00.



È notte fonda…il lupo si aggira guardingo nel bosco; dietro di lui il cacciatore, desideroso di catturare la belva tanto temuta. Ma il lupo riesce a cavarsela anche questa volta.

Il canto del gallo annuncia il nuovo giorno, il sole ormai è alto … è ora di mettersi a lavoro a casa di Cappuccetto Rosso … oggi è il giorno del bucato! La mamma di Cappuccetto, donna energica e lavoratrice, invoca l’aiuto di quella pigrona di sua figlia; Cappuccetto Rosso, imbranata e sognatrice, con la testa tra le nuvole, ne combina di tutti i colori durante le faccende domestiche … quando, in uno scatto di coraggio e buona volontà, “Ci posso andare io dalla nonna, mamma!”. Il resto è storia nota.



La storia di Cappuccetto Rosso non ha certo bisogno di essere presentata, data l'enorme popolarità di cui gode. Essa mostra la difficile lotta tra il principio di piacere e il principio di realtà. Tramite la storia di Cappuccetto Rosso il bambino comincia a capire, almeno a livello preconscio, che soltanto le esperienze che ci sopraffanno suscitano in noi corrispondenti sentimenti interiori che non possiamo dominare; una volta che abbiamo imparato a padroneggiare tali situazioni, non dobbiamo più temere l’incontro con il lupo. Recitato da sei attori che si avvicendano nei ruoli principali e servendosi di un allestimento sobrio ed essenziale, da album dei bambini, lo spettacolo si arricchisce della creatività dell'attore e della partecipazione dello spettatore.

CAPPUCCETTO ROSSO

Teatro Le Forche

Teatro d’attore

Consigliato a partire dai 3 anni

regia Carlo Formigoni

costumi e pitture di scena di Mariella Putignano



Biglietti in vendita on line su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita booking

biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì ore 10 – 13.00 e da 1 ora prima dello spettacolo

Costo del biglietto spettacoli € 8,00

Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli

(l’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche)

Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni

Infotel. 080 534 46 60