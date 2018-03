Cappuccetto Rossio in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Molto tempo fa, in una casetta vicino ad un boschetto fitto e cupo, abitava una piccola bambina, il cui nome era........ Nessuno lo ricorda più! Una cosa era certa, tutti in paese le volevano un gran bene, e ogni volta che la incontravano la salutavano così: “Ciao Cappuccetto”! Si, la chiamavano proprio così: Cappuccetto Rosso, per via del colore del mantello e del cappuccio che la nonna le aveva regalato. Era cosi contenta del dono ricevuto, che promise alla nonna di farle visita ogni giorno; anche se questo significava attraversare il bosco da sola con tutti i pericoli che si potevano correre. Una

mattina, uscendo da casa con il cestino delle provviste che le aveva preparato la mamma, incontrò........ Accidenti!!? Un Lupo!

CAPPUCCETTO ROSSO

compagnia I guardiani dell'Oca

Favola musicale con attori, pupazzi ed ombre

Liberamente tratto dall'omonima fiaba di C. Perrault

Versi e musica Antonio Cericola

Testi Zenone Benedetto



Con

Tiziano Feola e Zenone Benedetto,

Pupazzi Ada Mirabassi

Scene Mario Mirabassi

Audio- Luci Carlo Menè

Costumi Ettore Margiotta

Regia Zenone Benedetto



Infotel. 080 534 46 60