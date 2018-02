"Caravaggio poesia della luce" di Franco Leone alla libreria Quintiliano

Venerdì 09 febbraio presso Quintiliano La Libreria di Bari Via Arcidiacono Giovanni 9, alle ore 18,30 verrà presentato il libro ''Caravaggio Poesia della luce'' di Franco Leone, edito da Secop.



''99 capolavori di Caravaggio con più di 130 foto ad alta definizione.

Le opere sono descritte in poesia, più precisamente in endecasillabi piani che rispettano la metrica di Dante e Petrarca, articolati nella forma di sonetto o di ottava secondo lo schema dei poemi cinquecenteschi di Ariosto e Tasso. Ne deriva una descrizione ritmica che riporta il lettore in un’atmosfera coeva rispetto a quella del dipinto, riuscendo a calarlo nell’epoca in cui l’opera d’arte è stata concepita dal supremo artista.

Sono presentati tutti gli spartiti musicali dipinti nelle opere con le note trascritte sui pentagrammi musicali.''

Sarà presente l'autore Franco Leone



Franco Leone

Dottore informatico e programmatore con la passione dell’arte e dell’astronomia. Vive a Corato (BA).

Traduce in versi le emozioni dell’arte. Pubblicazioni: Integrazione di classificatori di cifre manoscritte in assegni bancari; Orientarsi tra scuola e professioni con il Patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia; 102 Splendori d’Italia in versi (Aletti Editore); Cercando l’Italia - Itinerari d’arte in versi (SECOP edizioni). Premi ricevuti: Menzione al merito al "Premio Letterario Internazionale Salvatore Quasimodo 2015"; "Premio William Shakespeare - Pro LitterisHumanitateScientiaIustitia" conferito dal Centro Europeo di Studi Universitari di Messina; "Premio Poesia Villa Garbo 2017" conferito dal Club UNESCO di Taormina.



QUINTILIANO LA LIBRERIA



DI MARINA LEO & C. SAS



Via Arcidiacono Giovanni,9 70124 Bari



Info: 0805042665