Giochi, musica e lo show di Renato Ciardo: a Carbonara 'Mo ven Natal'

Domenica 22 Dicembre l’Associazione culturale Progetto Carbonara, in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria del Fonte ed il Gruppo Speleologico Vespertilio CAI-Bari, organizza in Piazza Santa Maria del Fonte a Carbonara di Bari la terza edizione di Mo ven Natal.

Una grande festa, rivolta ad adulti e bambini, per condividere e festeggiare insieme la magia del Natale tra musica, balli, spettacoli e tanto divertimento. L’apertura della manifestazione è affidata all’Oratorio della Parrocchia Santa Maria del Fonte che organizzerà giochi ed attività ludiche per bambini ed adolescenti. Si proseguirà poi con la musica e la danza popolare del gruppo folk pugliese “Soballera” (tradotto dal dialetto ostunese significa “sopra all’aia”), che proporrà un viaggio musicale tra i ritmi, i suoni, le voci e le danze della musica tradizionale meridionale, riscaldando gli animi del pubblico. Come ogni festa natalizia che si rispetti, non potrà mancare Babbo Natale! Grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Speleologico Vespertilio CAI-Bari, si assisterà alla discesa in teleferica di Babbo Natale che, accompagnato dai suoi fidati elfi, distribuirà caramelle e cioccolatini ai più piccoli. Il gran finale spetterà, invece, al comico barese Renato Ciardo, che porterà in scena il suo cult “Solo Solo”. Durante la serata sarà possibile acquistare prodotti artigianali natalizi e degustare cioccolata calda, biscotti, focacce e birra artigianale in uno stand di enogastronomia locale. Verrà, inoltre, allestito un angolo di solidarietà dove si raccoglieranno alimenti e materiale scolastico da donare alla Caritas locale. L’evento è gratuito.

Programma:

- ore 16:30 Attività ludiche e giochi per i più piccoli

- ore 18:30 e 20:15 Musica popolare con i “Soballera”

- ore 19:15 Babbo Natale arriva dal cielo

- ore 21:00 Spettacolo “Solo Solo” di Renato Ciardo

Per informazioni: su Fb Progetto Carbonara