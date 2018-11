Carena live alla Taverna del Maltese

I Carena sono un gruppo musicale originario di Martina Franca. In attività dal 2017, scrivono pezzi in stile Britpop, influenzati dal cantautorato italiano. Ad oggi hanno pubblicato un singolo e sono al lavoro su un disco di prossima pubblicazione.

Mercoledì 21 Novembre - Taverna del Maltese (Bari)

start 21:30

Guarda il video del primo singolo "Orsa Maj 7"

https://www.youtube.com/watch?v=pewOZNCYFOQ



Carena su Instagram

https://www.instagram.com/carena.band/



Carena su Facebook

https://www.facebook.com/CarenaOfficial/



Taverna del Maltese

Via Nicolai, 67 - Bari

Info e prenotazioni: 080 524 4577

http://www.latavernadelmaltese.it/

info@latavernadelmaltese.it