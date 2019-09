“Il Carillon vivente” e le “Note di luci” nel primo appuntamento degli eventi serali della Fiera del Levante

Sabato 14 settembre, entra nel vivo il calendario degli eventi e degli spettacoli previsti nel corso dell’83esima Campionaria Generale Internazionale.

Dalle ore 20.00 Notte delle attrazioni internazionali con “Il Carillon vivente” e le “Note di luci” di Mariano Light. (spazio fontana monumentale).

Il Carillon vivente è un'idea semplice, geniale e suggestiva nata dalla fantasia dell’artista ravennate Mauro Grassi: un pianoforte meccanico munito di ruote e motore vagherà per il quartiere fieristico sulle note musicali, guidato da un settecentesco pianista/pilota mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù.

Tutto come fosse un vero carillon d’altri tempi itinerante con l’unica pretesa di lasciare un romantico ricordo agli spettatori. Dopo gli appuntamenti in Fiera la Compagnia Italento volerà a Taiwan per un’importante trasferta.

Con Mariano Light invece si assisterà ad un originale spettacolo di luci e musica che si replicherà in viale Boscolo per cinque volte al giorno.

Fin dalla sua fondazione nel 1898 Mariano Light si è impegnata nella ricerca e nell’innovazione dell’illuminazione con scenografie e sculture luminose che hanno illuminato eventi speciali in ben 21 Paesi tra cui Cina, Russia, Stati Uniti, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera, Francia ed Giappone.