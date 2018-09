Il rapper Carl Brave e l’attrice Ornella Muti protagonisti degli appuntamenti in programma venerdì 14 settembre in Fiera

Il rapper Carl Brave e l’attrice Ornella Muti sono i protagonisti degli appuntamenti in programma venerdì 14 settembre, per le attività del Polo Territoriale Arti, Cultura, Turismo della Regione Puglia in quattro padiglioni della 82esima Fiera del Levante, dove l’assessorato regionale alle Industrie Culturali e Turistiche propone, con il coordinamento del Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Pugliapromozione e Apulia Film Commission, molteplici iniziative nell’ambito delle tradizioni popolari, della musica, della danza, del teatro, dell’editoria, del cinema e del turismo, finalizzate a dare corpo alla strategia della Regione Puglia nella valorizzazione e promozione del territorio in linea con il piano strategico regionale del turismo “Puglia365” e il piano strategico della cultura per la Puglia 2017-2015 PIIIL.

Intervistato da Ernesto Assante, Carl Brave, protagonista di uno dei tormentoni dell’estate 2018, terrà nel Padiglione 170 (ore 18.30) uno degli Incontri d’autore promossi da Puglia Sounds, che intanto prosegue nel Padiglione 115 le lezioni del Songwriting Camp realizzate con la collaborazione di Sony/ATV e riservate a giovani musicisti, i quali stanno lavorando sul versante artistico a stretto contatto con affermati autori e produttori della scena italiana. Sempre nel Padiglione 115, per il progetto i Teatranti - Artefici dei sogni realizzato dal Tric Teatri di Bari con il coordinamento del direttore artistico Vito Signorile, sono previsti i master di recitazione L’anima in scena con Ippolito Chiarello (ore 10-13) eEssere o non essere con Licia Lanera (ore 15-18). Inoltre, per la sezione Danza il Balletto del Sud propone le masteclass di danza classico e contemporanea con Antonella Bertoni (ore 10-11.30) e Letizia Giuliani (18.30-20) e due Focus New Generation sulla Modern Dance conRenato Andretta (ore 13.20-15), mentre i laboratori di Danza aerea a cura di Elisa Barucchieri di ResExtensa proseguono con un primo percorso integrato e inclusivo per persone con disabilità motoria o sensoriale (ore 15.30-18-30) e l’avvio del corso introduttivo per porteurs (ore 10-30-13.30).

La programmazione del Padiglione 115 prevede, ancora, l’appuntamento Destinazione Puglia: tra passato, presente e futuro (ore 15.30) dedicata alla presentazione dei Risultati raggiunti nell'ambito del Turismo dalla Regione Puglia nel 2017/2018, del Turismo Halal (Il turismo muslim friendly) e dei Bandi ospitalità e Infrastrutture riservati ai Comuni e delle nuove iniziative legislative in materia di Turismo. Intervengono Loredana Capone (Assessore Regionale Industria Turistica e Culturale), Alfonsino Pisicchio (Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale), Aldo Patruno (Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia), Patrizio Giannone (Dirigente Sezione Turismo), Matilde Trabace (Dirigente Servizio MICE), Gabriella Belviso (Dirigente Servizio Sviluppo del Turismo), Mariangela Sciannimanico e Mariaelena Schiraldi (responsabili Bandi).

Ancora nel Padiglione 115, che su una parete di oltre 160mq ospita l’opera Culture realizzata dagli artisti Geometric Bang, Joh/Loos e M.iks86 a cura dell’associazione culturale Pigment Workroom, proseguono le attività di Pugliapromozione nello spazio di Red Bull Diving VR, con la possibilità di provare l’esperienza mozzafiato di un tuffo virtuale da 27 metri, e nell’area riservata all’iniziativa Viaggia in Puglia con le offerte speciali fiera!, con tour operator e strutture ricettive pugliesi pronte ad illustrare proposte per visitare la Puglia tutto l’anno. E sempre nel Padiglione 115 si può continuare a visitare la mostra Menadi Danzanti promossa dalla rete dei Poli Biblio Museali di Brindisi, Foggia e Lecce, partecipare all’iniziativa Un mare di libri, grazie alla quale è possibile prendere in prestito libri, leggere nello spazio dedicato e partecipare a laboratori riservati ai più piccoli a cura di Lilith me 2000, e relazionarsi con i soggetti partecipati dalla Regione Puglia in uno spazio di promozione e diffusione delle attività del Sistema Regionale della Arti e della Cultura.

Tra le attività di spettacolo dal vivo, nel Padiglione 170 (ore 10-13) gli acrobati della compagnia di circo contemporanea del MagdaClan tengono corsi gratuiti di avvicinamento alle tecniche circensi, rivolti a tutti i curiosi del circo contemporaneo, di acrobatica, manipolazione d’oggetti e acrobatica di coppia e verticali.

Infine, nel Padiglione 152, dove Ennio Ciotta presenta il suo libro Street art, la rivoluzione nelle strade con Daniele Guadalupi per l’iniziativa Apulian Urban Art, finestra sui maggiori rappresentanti pugliesi della street art (ore 11), è previsto il Forum Nazionale sugli Ecomusei dal titolo Ecomusei e Territorio: quale futuro?(ore 9-19), durante il quale si affronteranno le macro-tematiche L’identità dell’ecomuseo, la sua governance e il suo ruolo nello sviluppo locale sostenibile, Dalle reti regionali al coordinamento nazionale degli ecomusei e Prospettive evolutive: proposte e nuovi strumenti. Intervengono Loredana Capone(Assessore Regionale Industria Turistica e Culturale), Aldo Patruno (Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia), Silvia Pellegrini (Dirigente Sezione Valorizzazione Territoriale Regione Puglia), Paola Falini (Sapienza Università di Roma), Raffaella Riva (Politecnico di Milano), Nerina Baldi (Sistema Ecomuseale di Argenta), Mariastella Margozzi (Direttrice Polo Museale di Puglia), Eva Degl’Innocenti (Direttrice MArTa), Francesco Baratti (Sistema Ecomuseale del Salento), Rita Auriemma (Direttore Servizio Patrimonio Culturale Regione Friuli Venezia Giulia), Renata Meazza e Grazia Aldovini (Direzione Generale Autonomia e Cultura AESS Regione Lombardia), Maria Rosa Bagnari (Ecomuseo Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo), Giuseppe Petruzzo (Progettista culturale, esperto ecomusei Lombardia). Modera Luigi Cicchetti (Dirigente Regionale Beni Pubblici). Il forum proseguirà il 15 settembre in sessione riservata per la presentazione del Protocollo d'Intesa per la costituzione della Rete Ecomuseale di Puglia (REP) e per una visita all'Ecomuseo della Valle d'Itria.

Infine per gli appuntamenti di cinema promossi da Apulia Film Commission, incontro con l’attrice Ornella Muti (ore 19) al Padiglione 81 (Arena Apulia Film House) per la proiezione del film Wonder Woman. Al Padiglione 180 (ore 9-18), agli operatori già selezionati è riservato il Progetto Ciak: Common Initiatives to AcKnowledge and Valorize Tourism Potential of the Programme Area through Cinema parte del programma Interreg CBC Grecia-Italia 2014/2020 del quale AFC è capofila.