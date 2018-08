Alcune tra le firme più prestigiose della musica classica internazionale alle prese con partiture celebri di grandi compositori: anche per quest’anno, all’inizio di settembre, Putignano torna capitale della musica da camera grazie alla XII edizione del “Carl Orff Music Festival”, il festival organizzato dall'Associazione Artistico Musicale Carl Orff con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano e il patrocinio del Club Imprese per la Cultura Confindustria Bari-BAT, e diretto e curato dall’americano Michael Flaksman, dalla croata Jelena Ocic e dall'italiano Vito Amatulli.

Anche quest’anno il "Carl Orff Music Festival" conferma le caratteristiche che ne hanno fatto uno degli appuntamenti internazionali di musica classica da camera più importanti del sud d’Italia: sei eventi in nove giorni - dall’1 al 9 settembre - quasi tutti a ingresso libero, con nomi prestigiosi della musica classica mondiale al lavoro insieme, spesso per la prima volta, su programmi in prima assoluta.

Per il secondo anno il festival realizzerà inoltre una produzione originale; non mancherà infine uno sguardo attento ai migliori talenti del territorio.