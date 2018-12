Al Teatro Di Cagno in scena Carlo Maretti in 'A qualcuno piace..Carlo'

CARLO MARETTI in “A QUALCUNO PIACE …CARLO”. Il celebre comico barese porta in scena un ONE MAN SHOW a tuttotondo, raccontando di sé fra freddure, monologhi, canzoni e comicità nonsense, coinvolgendo il pubblico con la complicità, al pianoforte, del maestro Andrea Lollino.

Giovedi 06 e Venerdi 07 Dicembre alle ore 21

Biglietto euro 12 - Ridotto Associazioni Convenzionate euro 10

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate al numero : 0805027439 - 3487632546