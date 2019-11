Venerdì 29 novembre CARMELO PIPITONE in concerto a Bari

Al Garage Sound il chitarrista siciliano dei Marta sui Tubi presenta il suo ultimo album

E’ partito a metà settembre con due date in anteprima a Sassari e Olbia, il Sospeso tour di CARMELO PIPITONE il primo tour da solista per il chitarrista siciliano.

Dopo le esperienze in tour con Nicolas Roncea e LEF, nuova avventura per Carmelo che porterà in giro in una nuova veste solista il suo primo album “Cornucopia”





Venerdì 29 novembre CARMELO PIPITONE in concerto al Garage Sound (Via Mauro Amoruso 62/7B) di Bari.



CARMELO PIPITONE

Con i Marta sui Tubi ha pubblicato 6 album in studio: Muscoli e dei (2003) – C’è gente che deve dormire (2005) – Sushi & Coca (2008) – Carne con gli occhi (2011) – Cinque, la luna e le spine (2013) – Lostileostile (2016), un album dal vivoCinque, la luna, le spine e il live (2013) e una raccolta dei brani più importanti Salva Gente (2014).

Preziose le collaborazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla, Franco Battiato, Enrico Ruggeri e tappe importanti come il Primo Maggio a Roma, Italia Wave prima dei Placebo, le apparizioni legata alla fiction “Romanzo Criminale” e le prestigiose partecipazioni alla trasmissione “Che Tempo Che Fa”.



Nel 2009 Carmelo Pipitone riceve il Premio Insound come migliore chitarrista acustico.



Partecipano al Festival di Sanremo 2013 nella categoria “Big” con due brani “Dispari” e “Vorrei”, duettando, nella serata dedicata ai brani storici, con Antonella Ruggiero.



Nel 2014 contribuisce alla formazione della superband O.R.K. con Lorenzo Esposito Fornasari (Hypersomniac, Bersèk) voci e tastiere, Carmelo Pipitone alle chitarre, Colin Edwin (PorcupineTree) al basso e PatMastelotto (King Crimson) alla batteria.

Band tutt'ora attiva.



Nell'estate del 2017 inizia a suonare con i Dunk (Ettore, Marco Giuradei e Luca Ferrari dei Verdena) e anche questa collaborazione gli permette di andare in tour per i Club e Festival d'Italia per tutto il 2018.

Nel frattempo accumula materiale per la sua prima pubblicazione da solista.

Il suo primo album da solista “Cornucopia” è uscito il 16 novembre per La Fabbrica etichetta indipendente ed è stato prodotto da Lorenzo Esposito Fornasari.



Report live Cornucopia tour



Ci sono concerti emozionanti e concerti che ti riempiono l’anima: il concerto di Carmelo Pipitone al Circolo Ohibò è stato una meraviglia. La setlist è stata studiata ad hoc per creare un pathos emozionale intenso e coinvolgere il pubblico in un viaggio intrigante nel mondo del nuovo disco di Carmelo Pipitone dal titolo “Cornucopia”. Cosa resta del concerto di Carmelo Pipitone all’Ohibò? La bellezza della musica che sa descrivere cose indescrivibili, sa entrare nelle emozioni della gente e farle deflagrare, sa colorare il mondo di melodie che restano sospese nell’aria.

Ohibò | Milano



Sul palco c’è una bella sintonia che emerge nonostante durante il live si parli ben poco, preferendo alle parole il suono delle chitarre rock di Pipitone, che ben fanno risaltare la grande intensità dei pezzi, quasi tutti presi dall’album Cornucopia. Il concerto scorre via con un ritmo serratissimo, dalla potente “Vertigini a cuore aperto”, alla molto emozionante “Come tutti”, fino alla veramente strepitosa versione di “Everything you can think of is true” di Tom Waits. Carmelo Pipitone si conferma in questo primo tour in solitaria un grande performer, complice la sua straordinaria bravura come chitarrista. Il tour è ancora lungo, se capita dalle vostre parti non perdetelo.

Magazzino sul Po | Torino



La formula vincente del ‘Na Cosetta permette ai fans e ascoltatori un contatto stretto e ravvicinato con i musicisti, creando quella comprensione e complicità che da sempre invoglia i musicisti a dare il meglio, cosa che è avvenuta durante il live di Venerdì, dove Carmelo e Nicolas hanno eseguito brani da Cornucopia e delle cover d’eccezione di Tom Waits e Kyuss, con una resa sonora ineccepibile; raramente un live acustico può dare l’illusione di completezza e sicuramente la perfomance di Pipitone ha colpito nel segno, regalando un’ora di vera musica a chiunque fosse presente al ‘Na Cosetta, regalando nel bis anche una chicca dei Marta sui Tubi, “31 Lune”.

‘Na Cosetta | Roma



Metti una sera di dicembre a Firenze, una casa arrampicata su ripide scale, Carmelo Pipitone e guarda cosa ne esce. Inizia cosi il “Secret Concert” che segna una tappa del lungo tour di presentazione del disco di Carmelo Pipitone, “Cornucopia”.

Spoglie di ogni elemento superfluo le parole dei testi di Carmelo sanno arrivare e rimanere, a seguirle si può iniziare un viaggio accompagnati da Santi che non piangono, morti ma ridono dei vivi, da Karim, che come tutti ha fame e ha un padre e un fratello che non sa se rivedrà. Toccano corde più delicate e raccontano di catene che si sciolgono come burro e pareti che cadono perché toccate. E’ davvero un bel lavoro questo primo album solista di uno dei chitarristi più interessanti che ci siano in giro, da tenere d’occhio perché pare che ogni cosa che tocca diventi, se proprio non vogliamo dire oro, più brillante di sicuro.

Rien21 | Firenze





Recensioni album Cornucopia



“..sono minuti densi di vertigini sonore che attingono ai canoni della musica popolare – folk e tradizionale più che pop-ular – e alla mitologia per raccontare storie e personaggi più veri e attuali che mai.” Rockit

“il tocco unico, originale che qui Pipitone vuole lasciare lo si coglie appieno. Il songwriting è spiazzante, sin dalle prime note d’apertura.Ogni canzone contiene una tensione e un alone di mistero, passa breve e fulminea, a esemplificare un’urgenza comunicativa.” Indie for bunnies

“è un disco “esplicito” quello di Pipitone, che non nasconde vibrazioni e storture, che mette in piazza lo sporco della mente, come farebbe un Capossela ma in modo decisamente più incazzato, anche a livello sonoro.” Music Traks

“sonorità e testi tratteggiano un lavoro sanguigno e dirompente, in cui la sua originalità compositiva è immediatamente percepibile” Night Guide

“Pipitone è riuscito a trovare uno stile personale e convincente, mantenendo gli aspetti che lo avevano fatto apprezzare nei Marta sui Tubi e negli altri suoi progetti, su tutti l’abilità e la creatività chitarristiche. In sintesi, un disco strano, originale, intenso.” Blu note music



