Festival Cre_Azioni - City Lab, cultura, arte e spettacolo

Call aperta a tutti i cittadini dai 14 ai 99 anni residenti o domiciliati nella città di Bari e provincia. La partecipazione è GRATUITA e non sono richieste abilità in ambito artistico.



Festival Cre_Azioni - City Lab (Residenze artistiche cittadine) è un Festival multidisciplinare che trova forma e sostanza nella miscela di arti e spettacoli dal vivo, sviluppati a partire da laboratori urbani con l’intento di animare e valorizzare il IV Municipio di Bari. Gli artisti insieme ai cittadini realizzeranno opere, installazioni, performance in-site-specific utilizzando materiali deposti, obsoleti o, concettualmente, con ciò che viene considerato uno scarto, modificandone la costituzione o conservandone le caratteristiche, conferendogli una nuova funzione artistica. Fulcro della progettualità residenziale è attivare presidi artistici e culturali, intesi come laboratori quotidiani d’interazione creativa tra artisti e comunità di cittadini di ogni età, credendo che l’arte sia un mezzo efficace di educazione ambientale e al col tempo un’azione capace di trasformare la percezione e la fruizione degli spazi pubblici, quindi, di abitare la città coniugando il passato, l’innovazione e l’estemporaneo. Per questa prima edizione del 2019 avremo come artisti ospiti in residenza il chitarrista e compositore Giuseppe Pascucci, lo scultore e ligthing designer Davide Marrone e la performer e coreografa Carmen De Sandi. Il Festival Cre_Azioni nasce dall’esigenza di diffondere e promuovere la cultura, le arti e lo spettacolo dal vivo, trasformando la città in luogo plasmabile, un contenitore di linguaggi diversi che intervengono per coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica.



Programma 2019:



- Residenza/Laboratorio di Teatro Danza con Carmen De Sandi dal 2/10/2019 al 18/12/2019



- Residenza/Laboratorio di Musica con Giuseppe Pascucci dal 11/10/2019 al 18/12/2019



- Residenza/Laboratorio Ligthing Design con Davide Marrone dal 7/10/2019 al - 18/12/2019



Al termine delle residenze artistiche, ci saranno due giornate Mostre/Evento in cui artisti e cittadini partecipanti condivideranno il risultato di questa esperienza portando in scena le opere, le istallazioni e le performance realizzate durante le attività residenziali/laboratoriali.



Il festival è promosso da Ass. Arti Sinespazio3.0, ProgettoOIKIA - RCU IV Municipio - Comune di Bari, POC Città Metropolitane 2014-2020 ( Programma Operativo Complementare del PON METRO) Agenzia per la Coesione Territoriale, Confguide - Federazione Nazionale Guide turistiche



Per partecipare festivalcreazioni@gmail.com specificando nell'oggetto

"Call partecipazione residenza artistica (es. Musica)".

Per info https://www.facebook.com/FestivalCreAzioni/

Gallery