Carmen Ferreri, Madman e Corinne Mantineo per il firmacopia alla Mongolfiera Santa Caterina

Continuano i grandi appuntamenti con gli artisti più amati dal pubblico nel centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina di Bari. Dopo il successo del trio Il Volo e della food blogger Benedetta Rossi seguita da milioni di followers, arrivano all’interno della libreria Feltrinelli martedì 19 marzo alle ore 18.30 la bravissima Carmen Ferreri a meno di un mese dalla pubblicazione del suo nuovo album di inediti dal titolo “Più forti del ricordo” che vede la produzione artistica di Carlo Avarello, vuole continuare il lavoro di costruzione e crescita di questa giovane cantante siciliana, una ragazza istintiva e solare che grazie ad una voce davvero straordinaria era stata capace di ritagliarsi uno spazio all’interno del talent di Amici e che oggi punta a fare altrettanto nel panorama pop italiano, soprattutto tra le interpreti di casa nostra. Mercoledì 20 marzo alle ore 18.00 invece, sarà il giovanissimo rapper Madman, a portare entusiasmo tra i suoi fans. Dopo il successo con Black Home, firmerà le copie del suo nuovo album MM Vol. 3. Altro non è che il terzo capitolo di una serie di mixtape iniziata nel 2013 e che vede la luce ogni tre anni. Ma non finisce qui! Giovedì 28 marzo alle ore 17.00 tutti pazzi per la youtuber Corinne Mantineo seguita da centinaia di migliaia di followers e fa parte al TOP 11. Corinne Mantineo firma le copie del suo libro “La vita segreta di un unicorno” una storia di coraggio e riscatto tra mondi fantastici e dolci unicorni. Corinne accompagnerà tutti in un mondo fantastico, tra bambole magiche e dolci unicorni.

