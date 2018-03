“Carnali, virtuose o folli d’amore – amori e vite di donne”

Sabato 26 maggio alle ore 20.30 Palazzo Pesce percorrerà gli amori e le vite di donne con “Carnali, virtuose o folli d’amore” che vedrà protagonisti il soprano Dolores Carlucci ed il pianista Vincenzo Cicchelli.



Una galleria di donne che con passione, innocenza, leggerezza e nostalgia raccontano la propria storia. Dalla fanciulla che sogna l’amore all’amante abbandonata, dalla giovane sposa che ammira l’anello di matrimonio alla moglie che grida il dramma del proprio amato in guerra, dalla suora che ha rinunciato alle seduzioni della vita alla diva che ha fatto della propria esistenza un palcoscenico, dalla madre che piange il figlio lontano all’angelo caduto che racconta il prezzo della propria perdizione. Una collezione di ritratti femminili interpretata dalla voce di seta del soprano Dolores Carlucci, che attraversa duttile secoli e generi. Il pianoforte di Vincenzo Cicchelli ora accompagna, ora consola, ora protesta, in un programma in cui il Lied tedesco siede accanto al musical, le melodie francesi strizzano l’occhio al cabaret, e le arie italiane e inglesi ascoltano le melodie popolari.



Musiche di H. Purcell, C. Monteverdi, A. Vivaldi, W.A. Mozart, F. Schubert, R. Schumann, J. Brahms, G. Donizetti, E. Grieg, H. Duparc, C. Debussy, E. Satie, A. Messager, K. Weill, M. De Falla, G. Gershwin, F. Loewe.



Ticket: 10 euro



sabato 26 maggio 2018 h 20.30| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it