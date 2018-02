Carne sonica allo Spazio 13

Spazio 13 ospita la presentazione di Carne Sonica, una rassegna itinerante di azione sonore e performative a cura di Marialuisa Capurso e Walter Forestiere.

In occasione della serata si esibirà il collettivo SubArdente.

La rassegna nasce dalla collaborazione dei due musicisti pugliesi con l'intento di diffondere un movimento musicale e artistico performativo poco convenzionale, fuori dagli standard ai quali il pubblico è abituato. Si tratta di concerti, performance, conversazioni di musica sperimentale che hanno tutti una matrice comune: l'improvvisazione libera.

Gli artisti coinvolti sono: Vittorino Curci, Francesco Massaro, Gianni Console, Pablo Montagne, Adolfo LA Volpe, Marialuisa Capurso, Walter Forestiere, Pier Alfeo, Vittorio Gallo, Giacomo Mongelli, Maristella Tanzi, Iula Marzulli, Chiara Liuzzi, Mariasole De Pascali, Antonio Raia, Renato Fiorito, Maria Teresa DE Palma, Gianni Lenoci, Michele Ciccimarra, Giancarlo Pirro, Giovanni Chirico, Giovanni Cristino, Corrado Chiatti, Collettivo Subardente, Marco Colonna





Gli spazi che ospiteranno le performance :

Lik e Lak — Putignano

Foothold, Like a little disaster — Polignano

Scatola Sonora — Noci

Prinz Zaum — Bari

Officina dell'Arte - BKK — Mola di Bari

1984 Circolo Arci — Casamassima

Hub Lab - Andria — Andria

Libreria Le Storie Nuove — Conversano

Palazzo Marchesale, Officine Stand By — Santeramo in Colle

Spazio13 — Bari