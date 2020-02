Carnevale a Bari Vecchia: “Corteo delle Maschere”, “Il carro funebre de zii Rocche” e ”Sagra del calzone in piazza”

Il circolo ACLI – DALFINO, organizza la 6^ Edizione del Carnevale a Bari vecchia con il Patrocinio gratuito del 1° Municipio del Comune di Bari.

PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE:

SABATO 15 FEBBRAIO 2020

Da P.zza CATTEDRALE h. 18,30 partenza del “Corteo delle Maschere” con la partecipazione di gruppi musicali e folkloristici e Maschere, a conclusione del Corteo delle Maschere “il carro funebre de zii Rocche”.

Il corteo partirà alle h. 18,30 da P.zza Cattedrale e percorrerà strade della Città vecchia e del centro Murattiano (via Argiro e via Sparano) per ritornare poi in P.zza Cattedrale dove alle h. 20,15 inizierà la ”Sagra del calzone in piazza” con spettacolo musicale, distribuzione del calzone (pietanza tipica del Carnevale barese), balli, musica ed Ospite d’Onore.

INFORMAZIONI tel. 080 5210355 (circolo Acli – Dalfino)