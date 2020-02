Il Carnevale coratino torna puntuale con un'edizione 2020 tra tradizione e innovazione

Il Carnevale Coratino, giunto alla sua 41esima edizione, è pronto anche per il 2020 per imporsi come festa carnascialesca di riferimento per tutto il nord barese.

Organizzato anche quest’anno dalla Pro Loco Quadratrum, il Carnevale Coratino offre un ricco programma di iniziative e progetti innovativi, all’interno delle quale non mancheranno i richiami alle vecchie tradizioni. Le super attese sfilate dei carri allegorici e gruppi mascherati, dunque, sono pronte per animare le giornate a festa il 16 febbraio, in anteprima e con eventi collaterali di teatro e musica e domenica 23 e martedì 25 febbraio 2020.

Gli appuntamenti della domenica e del martedì di Carnevale, tuttavia, sono i più attesi: in questi due giorni vi è una massiccia partecipazione di gruppi mascherati che animano le sfilate con gruppi organizzati dagli Istituti Scolastici, dalle Associazioni locali, dalle Parrocchie e da privati cittadini che partecipano al concorso a premi.

IL PROGRAMMA DEL 2020

Di seguito il suo programma completo:

Domenica 16 Febbraio

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 animazione per vie e piazze del centro cittadino, con esibizione dei gruppi in Piazza Cesare Battisti;

Domenica 23 Febbraio

ore 14.00 con raduno e partenza da Via lama Di Grazia, arrivo in Piazza Cesare Battisti lungo i Corsi cittadini;

Martedì 25 Febbraio

ore 14.00 con raduno e partenza da Via Lama Di Grazia, arrivo in Piazza Cesare Battisti lungo i Corsi cittadini.

Al termine della sfilata saranno proclamati i vincitori del concorso, la cui ricompensa è stata così distribuita:

Primo Premio pari a € 800 e consegna del Palio di Carnevale

Secondo Premio Pari a € 600

Terzo Premio Pari a € 400

Tutti gli altri partecipanti, invece, riceveranno un attestato di partecipazione e un premio in denaro pari a 100€.

Istituito ufficialmente nel 1978, il Carnevale Coratino è pronto per accogliere tutti durante la sua 41esima edizione che, come ogni anno, vedrà una massiccia partecipazione di gruppi mascherati che animano le sfilate della domenica e del martedì di Carnevale: gruppi organizzati dagli Istituti Scolastici, dalle Associazioni locali, dalle Parrocchie e da privati cittadini.

(Fonte Puglia.com)