A Santo Spirito la sesta edizione del carnevale in corso Garibaldi

Il comitato sagre di Santo Spirito ha organizzato, per domenica 11 febbraio, la 6ª edizione del Carnevale, una festa per i bambini con sfilate, animazione e divertimento. La sfilata in costume partirà da corso Garibaldi e proseguirà per via Napoli, via Udine, via Suor Maria Lucchese, lungomare Cristoforo Colombo, corso Umberto, via Napoli e corso Garibaldi.

Grande festa per grandi e piccini, tutti in maschera con la Strega Spiritina e i suoi pupi!



In compagnia delle mascotte dei personaggi Disney ci sarà da divertirsi con

DANZA – ANIMAZIONE – BABY DANCE

e tantissimi dolci carnevaleschi!



A tutti i bambini saranno distribuiti coriandoli e fischietti.



L’appuntamento è per domenica 11 febbraio dalla 10.00 alle 13.00

e martedì 13 febbraio dalle 16.30 alle 20.00 a Santo Spirito in Corso Garibaldi.