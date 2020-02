Carnevale e quarantana a Sannicandro di Bari

Il Martedì grasso è l'ultimo giorno di Carnevale. Il Re Carnevale, che a Sannicandro si chiama Aronz, dopo i bagordi e i peccati di gola carnevaleschi è costretto a passare la mano a sua moglie Quarantana, che il Mercoledì delle Ceneri avvia i 40 giorni della Quaresima fino al triduo pasquale.



La finalità è riscoprire il 'Nostro Carnevale', innestato nella cultura locale di origine rurale con l’inversione dei ruoli; il prendersi gioco dei potenti; gli sfottò e le allegorie sulle contingenze politico-sociali. La Quarantana di Sannicandro di Bari preannuncia la fine del periodo Carnevalesco e l’Avvento Quaresimale. Il Re Carnevale, “Aronz” a Sannicandro di Bari, a seguito di esagerate abbuffate e irriverenti licenze, la notte del martedì grasso deve passare il testimone a sua moglie Quarantana...



PROGRAMMA:

23 FEBBRAIO - ore 14:00 raduno piazzale antistante Scuola Media A. Manzoni - ore 15:00 partenza della sfilata - ore 17:30 arrivo in Piazza Castello con esibizioni;

25 FEBBRAIO - ore 14:00 raduno piazzale antistante Scuola Media A. Manzoni - ore 15:00 partenza della sfilata - ore 17:30 arrivo in Piazza Castello con esibizioni - ore 18:30 saluto del Sindaco con consegna degli attestati di partecipazione - ore 19:00 passaggio dal Carnevale alla Quaresima con la drammatizzazione del rito spettacolo. Il rito spettacolo è drammatizzato in 5 fasi: Corteo Funebre; Morte e Autopsia di Re Carnevale; Processo e Condanna; Lettura del Testamento; Bruciamento. Il fuoco propiziatorio monda la comunità di tutti i peccati, degli sberleffi e dei bagordi. Il trionfo della Quaresima già annuncia la Pasqua e la Resurrezione dell’Uomo, con l’avvento della nuova annata agricola con fioriture e frutti in primavera.