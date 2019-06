I^ edizione del Carnevale estivo a Locorotondo

Arriva il Carnevale estivo a Locorotondo. La prima edizione è in programma per domenica 14 luglio secondo la formula già sperimentata per l’edizione invernale. Carri allegorici, coreografie, bimbi in maschera e tanta allegria: così si vuol vivere l’allegria del carnevale in un clima decisamente estivo, molto più clemente di quello che ha caratterizzato l’edizione invernale.

Le associazioni coinvolte, molto preziose per l’organizzazione, saranno le stesse: a partire dall’associazione U Carnvel di Alfredo Neglia che metterà a disposizione i 4 carri allegorici, alle ludoteche e associazioni per l’animazione dei giovani che operano sul nostro territorio. Seguendo il tema allegorico dei carri ci saranno: la ludoteca Taka tuka realizzerà il tema “Emoticon”, l’associazione Hakuna Matata si occuperà di “Giocatori e Ragazze Pon Pon”, L’Isola della Piccole Stelle animerà il carro “Topolino e Minnie” e l’Azione Cattolica lavorerà sul tema “Ratatouille” insieme alla scuola di danza Arte Danza.

Ci sarà anche il carro “del morto”, animato dalla scuola di danza Fuori di Danza.

Il corteo si svilupperà come a febbraio scorso. Raduno alle ore 19,30 in piazza Mitrano e partenza del corteo alle ore 20,00. Sarà interessata via Cisternino fino a piazza Marconi, da dove il corteo salirà per corso XX Settembre. In occasione del carnevale estivo ci sarà anche un’edizione straordinaria del mercato settimanale.