La magia del carnevale putignanese non va in vacanza: folla di visitatori per i carri in mostra nel centro storico

Il carnevale di Putignano non va in vacanza. E, anzi, per due giorni regala nuovamente ai visitatori le atmosfere dell'ormai famosa sfilata di carri. È partito ieri sera nel comune barese, infatti, il 'Carnevale estivo', che anche stasera permetterà ai visitatori di rivedere i maestosi giganti realizzati dai mastri cartapestai pugliesi. I sette carri allegorici non sfilano, ma rimarranno posizionati in altrettanti punti del centro storico per permettere a tutti di ammirarli. Già nella serata inaugurale, infatti, in molti non hanno perso tempo per scattarsi un selfie davanti alle rappresentazioni comiche dei supereroi - il tema dell'ultima edizione -, che includeva anche un carro dedicato alla Juventus.

Il Carnevale estivo ha però portato anche altre iniziative: concerti in piazza, dj set, animazione circense e persino uno speciale torneo di calcio tutto da ridere: intorno al carro "Eroi?! Sconfitti", alle 21 c'è stato il fischio d'inizio della quarta Coppa Carnevale Trofeo Farinella a cura di Occhio magico e dell'associazione Amici Miei, che ha visto sfidarsi carabinieri contro carcerati.